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Жена Монатика показала редкое фото в купальнике
Популярный артист Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной, сыновьями Даней и Платоном, лицо которого впервые показал в его день рождения, наслаждаются отпуском на Мальдивах. Как говорит артист, для них этот отдых стал перезагрузкой. Они нежатся под теплым солнцем, расслабляются на берегу океана, наслаждаются обществом друг друга и набираются сил перед насыщенным графиком в новом году.
Дмитрий публикует яркие пейзажные снимки, показывая детей только со спины. А Ирина показала редкие кадры в купальнике.
Также она призналась, что на отдыхе они почти не надевают обувь, предпочитают легкую практичную одежду, лично она выбрала просторные платья.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актер и художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов с семьей и друзьями отдыхает на острове Маврикий. В отпуске юморист впервые показал четырехмесячного сына Макса, который является точной копией папы.
Жаркими фото в купальках радуют поклонников также Настя Каменских и Надя Дорофеева, которая отдыхает в Доминикане.
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