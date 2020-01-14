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Дмитрий Монатик впервые показал лицо младшего сына (фото)
Популярный артист Дмитрий Монатик, который ранее показывал детей только со спины или так, чтобы невозможно было рассмотреть их лица, впервые сделал исключение. Он трогательно поздравил младшего сына с днем рождения и опубликовал эксклюзивное фото с Платоном, которому исполнилось три года.
На снимке счастливый отец держит на руках новорожденного малыша. Под фото Дмитрий трогательно поздравил Платона с днем рождения.
«Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки… ооочень громко. Но без слез… именно требуя и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня… Сегодня тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром. Плюс!!! Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: „Пап, почему мы спиной на этих фотках?“, а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Инстаграм и не задавали вопросы об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, — лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой, конечно. С днём рождения, наш младшенький», — написал Дмитрий.
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