Дмитрий Монатик впервые показал лицо младшего сына (фото)

Шоу-бизнес

Популярный артист Дмитрий Монатик, который ранее показывал детей только со спины или так, чтобы невозможно было рассмотреть их лица, впервые сделал исключение. Он трогательно поздравил младшего сына с днем рождения и опубликовал эксклюзивное фото с Платоном, которому исполнилось три года.

На снимке счастливый отец держит на руках новорожденного малыша. Под фото Дмитрий трогательно поздравил Платона с днем рождения.

«Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки… ооочень громко. Но без слез… именно требуя и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня… Сегодня тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром. Плюс!!! Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: „Пап, почему мы спиной на этих фотках?“, а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Инстаграм и не задавали вопросы об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, — лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой, конечно. С днём рождения, наш младшенький», — написал Дмитрий.

День рождения семейство Монатика отметило на Мальдивах, где наслаждаются размеренным отдыхом на берегу океана. Супруга артиста Ирина поделилась в сети яркими фото.

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