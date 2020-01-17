24.06 / 24.34 26.66 / 27.10
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Не на руке: обладательница лучшей попы Бразилии набила очередное тату Месси (фото)

11:58 17 января 2020 128
Сьюзи Кортес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Модель Сьюзи Кортес, которую в 2015 и 2019 годах признавали «Мисс Бум Бум» (ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется девушка с лучшими ягодицами в стране), набила очередную татуировку с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси — на животе, в зоне бикини.

Кстати, в январе прошлого года 29-летняя Сьюзи похвасталась тату, посвященным знаменитому футболисту, на левой ягодице.

Это еще что. В 2016 году Кортес завалила Месси откровенными фотографиями, и игрок по просьбе будущей супруги Антонеллы Рокуццо заблокировал страничку модели. Лео осчастливил Сьюзи только два года спустя, вычеркнув ее из бан-листа. Поздравление модели со своим 500-м голом в карьере Месси наверняка видел.

Отметим, что Кортес ранее снималась для журналов Playboy, FHM, Cosmopolitan, GQ и других.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российской модели светит срок за выдуманное обвинение в изнасиловании футболиста «Милана» Тео Эрнандеса.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер