Спорт

Не на руке: обладательница лучшей попы Бразилии набила очередное тату Месси (фото)

Модель Сьюзи Кортес, которую в 2015 и 2019 годах признавали «Мисс Бум Бум» (ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется девушка с лучшими ягодицами в стране), набила очередную татуировку с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси — на животе, в зоне бикини.

Кстати, в январе прошлого года 29-летняя Сьюзи похвасталась тату, посвященным знаменитому футболисту, на левой ягодице.

Это еще что. В 2016 году Кортес завалила Месси откровенными фотографиями, и игрок по просьбе будущей супруги Антонеллы Рокуццо заблокировал страничку модели. Лео осчастливил Сьюзи только два года спустя, вычеркнув ее из бан-листа. Поздравление модели со своим 500-м голом в карьере Месси наверняка видел.

Отметим, что Кортес ранее снималась для журналов Playboy, FHM, Cosmopolitan, GQ и других.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российской модели светит срок за выдуманное обвинение в изнасиловании футболиста «Милана» Тео Эрнандеса.

Фото Instagram

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