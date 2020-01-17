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Не на руке: обладательница лучшей попы Бразилии набила очередное тату Месси (фото)
Модель Сьюзи Кортес, которую в 2015 и 2019 годах признавали «Мисс Бум Бум» (ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется девушка с лучшими ягодицами в стране), набила очередную татуировку с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси — на животе, в зоне бикини.
Кстати, в январе прошлого года 29-летняя Сьюзи похвасталась тату, посвященным знаменитому футболисту, на левой ягодице.
Это еще что. В 2016 году Кортес завалила Месси откровенными фотографиями, и игрок по просьбе будущей супруги Антонеллы Рокуццо заблокировал страничку модели. Лео осчастливил Сьюзи только два года спустя, вычеркнув ее из бан-листа. Поздравление модели со своим 500-м голом в карьере Месси наверняка видел.
Отметим, что Кортес ранее снималась для журналов Playboy, FHM, Cosmopolitan, GQ и других.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российской модели светит срок за выдуманное обвинение в изнасиловании футболиста «Милана» Тео Эрнандеса.
Фото Instagram
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