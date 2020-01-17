Льва ждет карьерный рост, а Козерог избавится от уймы проблем: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Отличное время для того, чтобы заняться повышением своего образовательного и профессионального уровня. Можно также начать работу над собой. Подумайте, все ли правильно вы делаете, к тем ли целям стремитесь.

ТЕЛЕЦ. Способности организатора, характерные для вас, проявятся в полной мере, так что не упускайте возможности заняться именно таким родом деятельности. Однако не ставьте перед собой сверхзадач, помните, что здоровье превыше всего.

БЛИЗНЕЦЫ. Достаточно стабильный и гармоничный период ожидается для вас. Ваши идеи окажутся востребованными, что позволит приступить к работе с еще большей увлеченностью. Вполне можете рассчитывать на приятные перемены на личном фронте.

РАК. Деловая нагрузка окажется достаточно большой, поэтому способна вызвать некоторое напряжение в трудовом коллективе. Не бойтесь расставаться с вещами, отслужившими свой срок, а также связями, которые изжили себя.

ЛЕВ. Свои страхи и опасения гоните прочь, соберитесь с силами и смело идите вперед к намеченной цели. Вполне вероятно, что сумеете без всякой посторонней помощи подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

ДЕВА. В настоящее время вы нуждаетесь в надежном партнере и добром советчике, так что прислушивайтесь к тому, что говорят другие. Прежде чем отправляться на многолюдное мероприятие, подумайте, какую пользу удастся извлечь из этого лично для себя.

ВЕСЫ. Старайтесь быть осторожнее в разговоре с коллегами и руководством. Помните о том, что золотым как раз считается не сказанное слово. Больше отдыхайте и полноценно высыпайтесь, не допускайте, чтобы усталость овладела вами.

СКОРПИОН. Вдохновение для вас весьма важно сейчас. Это значит, что не стоит браться за работу, если не чувствуете в себе желания заняться ею. Не исключено, что волею судьбы окажетесь в эпицентре событий. И тут главное — не растеряться и не потерять уверенность в себе.

СТРЕЛЕЦ. Скорее всего, на службе придется разбираться с бумагами и всевозможными нудными, но необходимыми вещами. Не стоит откладывать встречи с деловыми партнерами, но при этом свою точку зрения высказывать не торопитесь.

КОЗЕРОГ. Многие проблемы растворятся словно по мановению волшебной палочки, и это, естественно, порадует вас. Расширяйте свой круг общения, не избегайте новых знакомств. Решения, принятые вами, должны быть самостоятельными.

ВОДОЛЕЙ. Повседневные обязанности и текущие дела могут отнимать у вас львиную долю времени, но с этим придется смириться. Выход из непростой ситуации, сложившейся на службе, придется принимать самому, не рассчитывая на чью-либо поддержку.

РЫБЫ. Наверстать упущенное подчас не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому приложите усилия к тому, чтобы использовать все шансы, предоставляемые судьбой. Разумный компромисс — это лучшее в отношениях с деловыми партнерами.

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