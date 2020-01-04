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Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем: названы самые ленивые знаки зодиака

20:41 4 января 2020 873
самые ленивые знаки зодиака
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Склонность человека к лени и бездействию не всегда определяется его гороскопом, тем не менее среди представителей одного знака зодиака таких людей больше, а среди других — почти нет. О том, какие знаки обладают репутацией самых ленивых, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

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— Пожалуй, самым ленивым — как, впрочем, и одним из самых трудолюбивых — является знак Тельца, — считает Людмила. — Только на первый взгляд кажется, что это утверждение противоречиво, на самом деле одно другому не мешает. Представители этого знака — гурманы и сибариты, превыше всего в жизни ценят собственные удовольствия: комфортное жилье с удобной постелью, красивую одежду и вкусную еду. Ради того, чтобы все это заполучить, Телец может работать днем и ночью, не щадя ни времени, ни сил. Но стоит им получить желаемое, как они теряют всяческий интерес к работе, укладываются на своей кровати с ортопедическим матрасом поудобнее, включают телевизор, и сдвинуть их с места не сможет даже бульдозер. Если же весь этот комфорт есть у них, что называется, от рождения, они и вовсе не станут напрягаться и работать — зачем, если их, как говорил герой известного мультфильма, и так прекрасно кормят?

Снова всерьез взяться за работу Тельцы смогут только тогда, когда им резко начнет чего-то не хватать — комфорта или провианта. В остальное время они если и являются трудолюбивыми, то исключительно поневоле, и предпочитают места, на которых от них не будут требовать многого, а они смогут тянуть день до вечера.

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— Кто находится на втором месте рейтинга бездельников?

— Как ни странно, Раки, которые на первый взгляд такого впечатления не производят. Пока они уверены в себе и собственных силах, лучше работников, пожалуй, и не найти. Но стоит Ракам в чем-то усомниться, как они опускаются руки и становятся самыми ленивыми людьми на свете. Такими Раков делают комплексы, которых у них довольно много. Для представителей этого знака проще ничего не делать, чем ошибиться, а потом долго из-за этого переживать.

Не любят они также делать работу, которую считают монотонной и рутинной: им очень трудно, например, перекладывать бумаги на столе или механически выполнять одну и ту же операцию на конвейере. В таких случаях им кажется, что они тратят свое время — а следовательно, и жизнь — попусту. Единственный вид труда, которым Раки любят заниматься всегда и в любом состоянии, — домашние хлопоты: представители этого знака обожают свой дом, поэтому готовы днем и ночью заниматься наведением в нем порядка и созданием уюта.

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— Почетное третье место занимает…

-…знак Рыб. Люди, родившиеся под этим созвездием, ни за что не станут работать, если их не посетит Муза. Причем касается это не только писателей и поэтов, но и людей более прозаических профессий — например, строителей или сантехников. Все, кто родились под знаком Рыб, напрямую зависят от состояния вдохновения: если оно приходит на таких людей, они готовы трудиться сутками, забывая об отдыхе и еде. Но если вдохновение не посетило, никто и ничто не заставит Рыб работать, а на все замечания они станут отвечать, что у них нет мотивации для активных действий.

Рыбы будут бездействовать и страдать, но и пальцем не пошевелят для того, чтобы начать что-то делать — мысль о том, что нужно включаться в работу, а вдохновение подтянется, они с гневом отметут. Их девиз: «Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем…»

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— Кто занимает четвертое место в списке лентяев?

- Львы, которых можно назвать идейными бездельниками. Представители этого знака вообще не очень любят трудиться — не царское это дело! И если на работе они так или иначе все-таки выполняют свои обязанности, ведь в противном случае можно и должность потерять, то дома будут бездельничать до тех пор, пока не зарастут грязью по самые уши. Хорошо, если найдется человек — мама, жена или домработница, — который возьмет на себя эту неблагодарную, но необходимую работу. Если же подобного не произойдет, можно будет говорить о бытовой катастрофе в отдельно взятой квартире.

Лучший выход для Льва в плане карьеры — стать начальником, а еще лучше — большим начальником, тогда не нужно будет самим что-то делать. А вот руководить и указывать другим на их ошибки — любимое занятие представителей этого знака, с этим они справляются с легкостью.

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— Кто уступает Львам по степени бездействия?

- Водолеи. Как правило, они скрывают свою склонность к лени, делая все для того, чтобы окружающие не догадались о подобной слабости, поскольку уверены: их за это осудят. Ну, а поскольку представители данного знака живут по принципу «жажда ничто, имидж — все», они создают образ трудолюбивых, усердных и прилежных людей и хотят, чтобы именно такими воспринимали их окружающие. Руководители, у которых есть в подчинении сотрудники-Водолеи, знают, насколько трудно бывает с ними работать: представители этого знака могут устроить скандал из ничего или организовать «забастовку» только потому, что им не хочется выполнять порученное задание. В порыве такой лени Водолеи способны даже написать заявление об увольнении, хотя спустя пару минут уже пожалеют об опрометчивом шаге и будут думать о том, как забрать злополучный лист бумаги со стола начальника.

Впрочем, даже Водолеи способны трудиться, не покладая рук, но только при одном условии: если они будут работать не на чужого дядю, как принято говорить в таких случаях, а на самих себя. Из представителей этого знака получаются прекрасные бизнесмены, поскольку ради собственных интересов они способны свернуть горы.

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