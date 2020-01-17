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Происшествия

Туристы с детьми застряли на канатной дороге: первые детали и видео ЧП на Львовщине

19:38 17 января 2020 93
Подъемник
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 17 января, во Львовской области остановился подъемник на гору Погар. Ранее проблемы с фуникулером возникли в Киеве — он действует уже более 100 лет и потребовал капитального ремонта.

Пресс-служба МВД Украины сообщает о проведении мероприятий по снятию туристов с кресельного подъемника (канатной дороги). Предварительная причина остановки — неисправность редуктора. Всего на канатной дороге было около 25 человек.

ГСЧС Украины опубликовала видео спасательных работ:

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Хмельницком спасатели ликвидировали масштабный пожар на автобазе. Для устранения загорания пришлось привлечь спасателей на восьми спецмашинах. Борьба с огнем продолжалась более часа. Существовала реальная возможность того, что огонь распространится на соседние здания.

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