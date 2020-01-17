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Происшествия

В Киеве произошла трагедия с подростком (видео 18+)

21:23 17 января 2020 542
В Киеве произошла трагедия с подростком (видео 18+)
Инф. «ФАКТОВ»

На столичной Оболони подросток совершил самоубийство, прыгнув с крыши высотного здания.

Инцидент произошел на Героев Сталинграда, 10А и попал на камеру видеонаблюдения.

Парень погиб, сообщает Киев Оперативный.

Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В сети уже отреагировали на инцидент, призвав почаще говорить со своими детьми, чтобы успеть им помочь в решении проблем. Также пользователи выразили соболезнование родителям парня.

Напомним, 8 января в городе Волчанске Харьковской области 11-летний мальчик забрался на крышу девятиэтажного здания и намеревался спрыгнуть вниз. А перед этим в Желтых Водах подросток спрыгнул с недостроенной многоэтажки, получив страшные травмы.

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