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В Киеве произошла трагедия с подростком (видео 18+)
На столичной Оболони подросток совершил самоубийство, прыгнув с крыши высотного здания.
Инцидент произошел на Героев Сталинграда, 10А и попал на камеру видеонаблюдения.
Парень погиб, сообщает Киев Оперативный.
Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
В сети уже отреагировали на инцидент, призвав почаще говорить со своими детьми, чтобы успеть им помочь в решении проблем. Также пользователи выразили соболезнование родителям парня.
Напомним, 8 января в городе Волчанске Харьковской области 11-летний мальчик забрался на крышу девятиэтажного здания и намеревался спрыгнуть вниз. А перед этим в Желтых Водах подросток спрыгнул с недостроенной многоэтажки, получив страшные травмы.
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