Мир

Они смогут прочитать: Трюдо назвал страну, куда власти Ирана должны отправить "черные ящики" со сбитого "Боинга"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран, власти которого затягивают процедуру предоставления «черных ящиков», направить бортовые самописцы со сбитого иранской ракетой самолета МАУ во Францию.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трюдо, Франция является одной из немногих стран, которая способна считывать информацию с «черных ящиков» несмотря на сильные повреждения.

«У Ирана нет уровня технических знаний и, в основном, оборудования, необходимого для быстрого анализа этих поврежденных черных ящиков. Есть начало консенсуса, что… (Франция — ред.) будет правильным местом для отправки этих черных ящиков, чтобы быстро получить от них необходимую информацию, и именно на это мы призываем иранские власти согласиться», — заявил Трюдо.

Ранее правительство Канада пообещало выплатить семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов. Также государство возьмет на себя затраты по организации похорон и переездов. При этом Трюдо отметил, что в данный момент страна все еще ожидает компенсаций семьям погибших от Ирана. В то же время Трюдо подчеркнул, что полная сумма компенсаций, выплачиваемых в дальнейшем Ираном, пойдет непосредственно семьям погибших.

Напомним, при крушении самолета погибли трое пилотов, шестеро бортпроводников и две гражданки Украины, летевшие в качестве пассажиров. Всего на борту сбитого ракетой воздушного судна находились 176 человек. Все они погибли.

В правительстве Украины решили выплатить семьям погибших компенсацию в размере 200 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тела погибших украинцев в авиакатастрофе доставят в Украину 19 января.

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