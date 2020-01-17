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"Компромат" на Гончарука: канал с "записями" премьера удалили
Ставший на днях весьма популярным YouTube-канал «Как обмануть президента», который обнародовал аудиозаписи разговоров между якобы премьером Гончаруком и рядом топ-чиновников, похоже, прекратил свое существование.
Так, теперь на сайте, где 15 января размещались «пленки» с записью якобы разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства, в городом одиночестве красуется надпись о том, что видео недоступно с указанием причины.
«Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube», — гласит надпись.
Напомним, что 15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», — сказано в сообщении.
17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».
В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.
Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский провел в пятницу встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Темой разговора стали безотлагательные задания, которые необходимо решить правительству. В их числе — оптимизация работы Кабинета Министров, начисление справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам государственных компаний, а также — увольнение руководителей министерств, которые не достигли в своей работе реальных результатов. Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.
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