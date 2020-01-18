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В Непале умер самый маленький человек на планете Хагендра Тапа Магар
Самый маленький человек на Земле Хагендра Тапа Магар, который знаком украинцам по репортажам путешественника Дмитрия Комарова, умер в Непале на 28-м году жизни.
Об этом в пятницу сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Друзья Магара, отмечается в пресс-релизе, рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. В четверг, 16 января, он был госпитализирован в местную больницу, где умер на следующий день.
Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. По словам его родителей, когда он появился на свет, то с трудом помещался в ладони, и его было очень тяжело из-за этого купать.
В 2010 году рост Хагендры составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям. Непалец был на 7 см выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни.
Но уже в следующем, 2011 году Магар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
В своей стране он был очень популярным человеком, и даже был назначен непальским послом доброй воли в области туризма.
Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».