Мир

В Непале умер самый маленький человек на планете Хагендра Тапа Магар

Самый маленький человек на Земле Хагендра Тапа Магар, который знаком украинцам по репортажам путешественника Дмитрия Комарова, умер в Непале на 28-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Друзья Магара, отмечается в пресс-релизе, рассказывали, что в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. В четверг, 16 января, он был госпитализирован в местную больницу, где умер на следующий день.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. По словам его родителей, когда он появился на свет, то с трудом помещался в ладони, и его было очень тяжело из-за этого купать.

В 2010 году рост Хагендры составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям. Непалец был на 7 см выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни.

Но уже в следующем, 2011 году Магар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В своей стране он был очень популярным человеком, и даже был назначен непальским послом доброй воли в области туризма.

Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в США родился и выжил самый маленький в мире ребенок весом 245 граммов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter