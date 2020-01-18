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Умер известный драматург, создатель первой советской рок-оперы
В российском городе Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер драматург Юрий Димитрин, создавший совместно с композитором Александром Журбиным первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». Напомним, что «Танец фурий» из одноименного балета перед вылетом из США исполнила балетная труппа Одесского национального академического театра оперы и балета.
«Умер Юрий Георгиевич Димитрин. Юра, ты будешь вечно в моем сердце!» — написал Журбин. Он опубликовал их совместную фотографию 1975 года на банкете после премьеры рок-оперы.
«Мы были молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой… но даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта опера будет ставиться и через 45 лет и будет занесена во все словари и энциклопедии, и что про нее будет знать каждый образованный человек, и не только в России», — отметил композитор.
Сообщается, что Юрий Димитрин родился в 1934 году, окончил Ленинградский химико-технологический институт и до 1963 года работал по специальности, затем стал журналистом и литератором. Он создал 70 пьес для музыкальной сцены. Около 60 опер, оперетт и мюзиклов с его оригинальными и переводными либретто поставлены на театральных сценах. Одна из последних театральных работ Димитрина — либретто оперы-мистерии «Братья Карамазовы» по роману Достоевского, поставленная Валерием Гергиевым на сцене Мариинского театра в 2008 году.
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