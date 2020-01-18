Украина

Киевлян призвали на время отказаться от авто

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей города минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды (когда зафиксированы превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ. — Авт.) является минимизация использования частного транспорта, а взамен — использование общественного транспорта, особенно в часы пик», — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского 16 января 2020 года зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

Как писали «ФАКТЫ», нынешняя влажная и безветренная погода привела к тому, что в столице в местах большого скопления автомобилей возросла концентрация вредных веществ сейчас она в среднем в 1,7 раза превышает предельно допустимую. В некоторых местах предельно допустимые концентрации углекислого газа, формальдегидов, NO2 (диоксида азота), были превышены в три-четыре раза.

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