Где в Киеве самый грязный воздух?

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«Летом задыхаемся от пыли, воздух накаляется, а зимой, казалось бы, дышать легче, воздух обычно чище. Однако на нашем массиве на днях окна невозможно было открыть, тянет гарью — задыхаемся. Жители киевских Осокорков, Позняков, Харьковского массива готовы протестовать против ужасного экологического состояния столицы, бездеятельности контролирующих организаций за работой загрязняющих предприятий. Что киевлянам мешает дышать? Где можно узнать, чем и насколько загрязнен воздух?» Мария Сергеевна, Киев, улица Здолбуновская

На днях в соцсетях киевляне жаловались на состояние воздуха на улице Здолбуновской и Березняках, а активист Виктор Гайдуков на своей странице в Facebook отметил, что в левобережной части столицы продолжается экоцидная тема Дарницы, которую он связывает с испарениями опасного золошлакоотвала Дарницкой ТЭЦ (и сбросами угольных отходов в озеро Горячку). По мнению общественника, зимой пик испарений приходится на ночь, когда температура обычно опускается, в то же время нагрузка всей тепловой генерации увеличивается. При попадании продуктов переработки ТЭЦ в Горячку температура повышается и, соответственно, испарение становится более интенсивным. С паром в воздух попадает почти все, что находится в той воде, в том числе часть металлов. Испарение настолько интенсивно, что водная смесь висит в воздухе, образуя отравленный искусственный туман. Там могут быть тяжелые металлы — ртуть, а также мышьяк, сурьма (раньше фиксировались значительные превышения их норм).

По мнению директора благотворительной организации «Киевский эколого-культурный центр» Владимира Борейко, в основном в ухудшение воздуха свою лепту вносят миллионы автомобилей и ТЭЦ (одна лишь Дарницкая ТЭЦ выдает в сутки десятки тонн выбросов). Токсичный смог может наблюдаться как осенью (туман плюс вредные вещества), так и зимой. В осенний период в плохую погоду жаловались на тяжелый воздух жители Оболони, Позняков, Воскресенки, Святошино, так как загрязняющие вещества в воздухе втрое превышали норму. Перед морозами также вполне вероятны скопления смога.

По данным всемирного климатического портала windy.com (сайт в режиме онлайн предоставляет актуальные данные по разнообразным климатическим показателям во всех местностях), в ночь на 11 января над Киевом были зафиксированы, например, высокие концентрации СО (угарного газа). Тогда как столичное управление экологии и природных ресурсов в Facebook оперирует данными, где также не зафиксировано превышений концентраций оксида углерода:

И у Укргидрометцентра, осуществляющего лабораторный контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Киеве, отсутствуют показатели о превышении норм. По данным центральной геофизической обсерватории имени Б. Срезневского (ЦГО), на 11 января показатель оксида углерода (угарного газа) в Киеве 1 — 2,5 мг/м3 (при норме 3 мг/м3), а, например, на улице Попудренко (Днепровский район) уровень СО поднялся до 3,1 мг/м3. В целом по итогам мониторинга в ноябре 2019-го ЦГО отметила понижение содержания в воздухе диоксида и оксида азота, СО, формальдегида, в то время как содержание диоксида серы слегка повысилось. Но в сравнении с аналогичным периодом 2018 года общий уровень загрязненности воздуха в Киеве повысился по ряду показателей (рост диоксида серы и фенола).

По данным ЦГО, характер погоды 12 января не способствовал рассеиванию вредных включений в приземленном слое воздуха. В столице за содержанием в атмосфере вредных веществ систематически следят 16 постов (отбор 20 разных проб ведется 6 дней в неделю, 3−4 раза в сутки). Но на странице ЦОГ информация предоставляется не по всем постам. :

Схема размещения стационарных постов наблюдения по Киеву

Если говорить о состоянии атмосферы над Украиной, то 11 января над ней второй раз за три месяца наблюдалось облако угарного газа (СО) размером почти в полстраны (включая Киев и левобережную часть Киевской области). Об этом в Facebook сообщил глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при Киевской горгосадминистрации Олег Попенко. Повторилась октябрьская ситуация, когда накрыло территорию от Киева до Харькова, от Винницы и до Мариуполя. Только причиной накопления СО могут быть уже не горящие торфяники, а инверсия — за счет нынешней невероятно теплой зимней погоды и ветра, формирующего верхние уровни атмосферы. Высокая концентрация СО над Украиной сопоставима с вредными скоплениями над промышленными зонами Китая или США.

11 января 2020 года - концентрация СО над Украиной

... и в развитых промышленных районах мира



Угрожающая туча прошла над центральной Украиной, переместилась в зону Полтавской и Харьковской областей, и как показал международный климатический портал, 12 января облако угарного газа сдвинулось в сторону Кубани и Каспия. А в понедельник, 13 января, оно снова зависло над Днепром, Донецком, Запорожьем, Кривым Рогом, Краматорском и Луганском. 14 -15 января над Киевом ожидается скопление угарного газа (на климатическом портале можно наблюдать за содержанием и перемещением разных воздушных «добавок»).

13 января 2020 года картина была такой

Напомним, в Киеве в рамках инициативы Kyiv Smart City открыта платформа мониторинга качества воздуха. Пробы берутся по восьми показателям: формальдегид (CH2O), диоксид азота (NO2), угарный газ (CO), кислород (O2), углекислый газ (CO2), температура, влажность, давление. Чтобы узнать о показателях в том или ином районе, нужно зайти на интернет-страничку «Чим ты дихаєшь?» (по техническим причинам до 31 января данные мониторинга не публикуются).

«ФАКТЫ» уже сообщали, где в Киеве легче дышать. Регулярные наблюдения показали, что из-за увеличивающегося парка автотранспорта за 20 последних лет концентрация диоксида азота в пределах Киева выросла на 50, а формальдегида — на 200 процентов! Высокое содержание вредных веществ в воздухе фиксируется в районе Бессарабской площади, проспекта Победы (возле метро «Святошин»), на Демиевской площади (Центральный автовокзал), на улице Довженко (рядом со станцией метро «Шулявская») и Скляренко, на бульваре Леси Украинки и Оболонском проспекте. В этих местах на загрязнение воздуха влияют два важных фактора — скопление автотранспорта и рельеф. А на качество воздуха на Лесном массиве негативно влияет «Дарницкая ТЭЦ». Жилмассивы Харьковский, Дарницу, Позняки, Осокорки можно отнести к районам с высоким содержанием вредоносных компонентов в воздухе.

В то же время относительно низкий уровень загрязнения характерен для Гидропарка, «Экспоцентра Украины», зоны Багриновой горы (проспект Науки, возле метеоплощадки Обсерватории), спальных районов Троещины, Теремков, Виноградаря. Вот почему важно сохранять зеленые участки в городе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что программист из Киева создал систему контроля качества воздуха, а также на каком месте находится Украина в рейтинге стран с самым чистым и самым грязным воздухом. Надо отметить, что Киев улучшил свою позицию в списке городов по качеству жизни (при этом учитывается и уровень загрязнения воздуха).

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