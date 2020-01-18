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Крещение: чего нельзя делать во время купания
Для того, чтобы избежать возникновения чрезвычайных происшествий во время праздника Крещения, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Там 19 января будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах страны уже установлены около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели также напомнили правила безопасного празднования:
1) погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
2) перед купанием необходимо разогреть тело;
3) к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
4) погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
5) при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
6) не находимся в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
7) если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;
8) при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;
9) после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
10) для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или компот.
Как писали «ФАКТЫ», 19 января православные и грекокатолики отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Накануне верующие соблюдают строгий пост, посещают вечернее богослужение в храме и собираются семьями в Крещенский святвечер на «голодную кутью» — особую постную трапезу. По традиции на стол подают семь блюд.
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