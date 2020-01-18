Происшествия

Тяжелый день: на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих

В субботу, 18 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Напомним, с начала января в зоне ООС активизировались вражеские снайперы.

Как сообщили в штабе ООС, в течение текущих суток пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, беспилотника, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Особенно в результате обстрелов пострадали опорные пункты ВСУ в районе Песок и Красногоровки. По огонь также попали Павлополь, Васильевка и Орехово.

Напомним, с начала месяца Объединенные силы потеряли на Донбассе шестерых военнослужащих. За 2019 год боевые потери ВСУ составили 132 бойца. Ранения получили 716 украинских военных.

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