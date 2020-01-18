24.10 / 24.40 26.66 / 27.11
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тяжелый день: на Донбассе ранены 8 украинских военнослужащих

19:31 18 января 2020 155
военные
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 18 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Напомним, с начала января в зоне ООС активизировались вражеские снайперы.

Как сообщили в штабе ООС, в течение текущих суток пророссийские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, беспилотника, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Особенно в результате обстрелов пострадали опорные пункты ВСУ в районе Песок и Красногоровки. По огонь также попали Павлополь, Васильевка и Орехово.

Напомним, с начала месяца Объединенные силы потеряли на Донбассе шестерых военнослужащих. За 2019 год боевые потери ВСУ составили 132 бойца. Ранения получили 716 украинских военных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

продавщица одесского магазина

"Здесь никто не разговаривает на украинском": продавщица из Одессы стала звездой сети (видео)

Дарья Жукова и Ставрос Ниаркос

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)

Оля Полякова

Ох уж эти ноги: Оля Полякова взбудоражила сеть горячими пляжными фото в купальнике

Автомобиль

Ходил с охранником: появились новые данные о расстрелянном в Харькове директоре похоронного бюро

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер