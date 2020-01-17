Украина

У Рябошапки назвали количество погибших на Донбассе в 2019-2020 году бойцов ВСУ

В Офисе генерального прокурора назвали количество украинских военнослужащих, погибших в 2019—2020 году на Донбассе под обстрелами боевиков «ДНР» и «ЛНР». Ранее в генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на середину декабря 2019 года боевые потери составляли 97 человек.

«На территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно», — отметили в Офисе генпрокурора и добавили, что по каждому факту гибели военнослужащего проводится расследование.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 января на Донбассе погиб боец 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка старший солдат Алексей Кучкин, а 16 января — боец 72-й бригады старший солдат Игорь Химичук.

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