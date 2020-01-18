Мир

Что будет с Россией после смерти Путина? Озвучен апокалиптический прогноз

Президент России Владимир Путин никуда не уйдет из российской политики, а если его не станет (по естественным причинам), то в России наступит смута, какая бывает после мощного самодержавного правления. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразил известный исследователь путинизма Игорь Эйдман.

Пока же Путин будет жив, и естественно, находиться у руля, то никакой независимости и самостоятельности ни у кого в России не будет.

По словам Эйдмана сейчас фактически существует монархия и дальше будет оставаться абсолютно управляемая система с царем наверху.

«Есть самодержавный царь, который почему-то называет себя президентом. Есть его опричники, которые могут растерзать кого угодно. Есть бояре, которые боятся этих опричников и трясутся от каждого шороха — потому что за ними могут прийти… Есть коммерсы, которые зарабатывают бабки на дружбе с опричниками, связях с властями и покровительстве царем. И так далее, такая феодальная самодержавная система, которая будет продолжаться, пока царь жив», — считает Эйдман.

Эйдман также объяснил, почему Путин затеял изменения во властных структурах. Он считает, что из Мишустина, возможно, готовят нового зиц-президента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о реакции Запада на отставку правительства Медведева.

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