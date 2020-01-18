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Вместо морозов туманы: синоптики уточнили “крещенский” прогноз
Как и обещали синоптики, в 2020 году не стоит ожидать крепких крещенских морозов. По прогнозам Укргидрометцентра, 19 января ночью и утром в большинстве областей туман, местами изморозь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м / с. Температура ночью 1−6 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла.
В Киеве в этот день без осадков, днем столбики термометров покажут 0…+2.
Туманы уже сегодня вечером окутали часть Украины.
В частности, харьковчане в соцсетях пишут, что вечером 18 января Харьков полностью растворился в тумане, как будто города и не было.
Такая же ситуация в Полтаве, Киеве и других городах.
Напомним, в Киеве из-за тумана над аэропортом ««Жуляны» около 40 минут летал самолет венгерской авиакомпании Wizz Air. Борт несколько раз заходил на посадку и снова делал круг над городом.
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