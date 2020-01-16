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Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разгромили его авто: детали происшествия под Кропивницким
В Кировоградской области начато досудебное расследование в отношении сотрудника полиции, который в пьяном виде избил жителя Александрии и повредил его машину. Ранее в Полтаве пьяный полицейский жестоко избил студента.
Как сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, инцидент произошел 14 января в Александрии.
Инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внерабочее время с друзьями в центре города вступил в конфликт с местным жителем. Находясь в пьяном виде, патрульный вместе с друзьями избили мужчину и повредили его машину.
Сообщается, что работника полиции и еще одного человека, участвующего в хулиганской выходке, задержали.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, к чему приводят действия пьяных полицейских, когда у них находится табельное оружие. Случаи, когда нетрезвые копы стреляют в себя, недавно произошли в Запорожье и в Сквирском отделе полиции под Киевом.
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