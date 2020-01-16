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Происшествия

Пьяный полицейский с друзьями избили мужчину и разгромили его авто: детали происшествия под Кропивницким

11:12 16 января 2020 278
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В Кировоградской области начато досудебное расследование в отношении сотрудника полиции, который в пьяном виде избил жителя Александрии и повредил его машину. Ранее в Полтаве пьяный полицейский жестоко избил студента.

Как сообщили в Кировоградской областной прокуратуре, инцидент произошел 14 января в Александрии.

Инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции во внерабочее время с друзьями в центре города вступил в конфликт с местным жителем. Находясь в пьяном виде, патрульный вместе с друзьями избили мужчину и повредили его машину.

Сообщается, что работника полиции и еще одного человека, участвующего в хулиганской выходке, задержали.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, к чему приводят действия пьяных полицейских, когда у них находится табельное оружие. Случаи, когда нетрезвые копы стреляют в себя, недавно произошли в Запорожье и в Сквирском отделе полиции под Киевом.

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