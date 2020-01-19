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Происшествия

В Киеве снова рвутся трубы: еще одну улицу заволокло паром

13:08 19 января 2020 159
порыв
Инф. «ФАКТОВ»

После горомкого ЧП в центре Киева, где прорвало теплотрассу возле ТРЦ Ocean Plaza, в воскресенье, 19 января, в Киеве на Чоколовке произошла очередная коммунальная авария — прорвало трубу теплоцентрали на ул. Смелянской.

Как сообщают киевские новости Status quo, улицу моментально заволокло горячим паром.

На место выехала аварийная бригада.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном прорыве теплотрассы на улице Антоновича, когда кипятком затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Последствия аварии устраняли несколько дней. С ожогами разной степени были госпитализированы семеро пострадавших. Кроме покупателей, среди них оказались и пассажиры маршрутного такси, оказавшегося в эпицентре события.

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