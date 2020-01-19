24.08 / 24.37 26.71 / 27.08
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

13:22 19 января 2020 119
пенсии
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине начнут задерживать выплату пенсий. Уже в марте 2020 года может быть нарушен график выплат пенсионерам. Такое мнение в эфире «Прямого канала» высказал бывший министр социальной политики Андрей Рева.

Одной из причин, считает Рева, стало решение правительства не привязывать выплаты к прожиточному минимуму. Кроме того, в бюджет были внесены такие цифры, которые не смогут покрыть все выплаты, если в Украине произойдет индексирование пенсий.

Бывший министр напоминает, что в Пенсионный фонд Украины дополнительно никаких средств поступать не будет. Как следствие, денег не хватит и проблемы с выплатами неизбежны.

Напомним, в январе текущего года у некоторых украинских пенсионеров увеличился размер пенсии в связи с изменением суммы прожиточного минимума.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Пенсионный калькулятор», который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Он призван помочь гражданам разобраться в законодательстве и проверить насчитывающих пенсию чиновников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Конор Макгрегор

Макгрегор – Серроне: полное видео боя

девушка

19-летняя украинка таки продала свою девственность с аукциона

Екатерина Крючкова

Украинка продала девственность за миллион: появились новые фото звезды интернета

мужчина

В Запорожье таксист жестко наказал пассажира, отказавшегося платить за проезд (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер