Задержки в выплате пенсий начнутся в марте, — экс-министр Рева

Украина

В Украине начнут задерживать выплату пенсий. Уже в марте 2020 года может быть нарушен график выплат пенсионерам. Такое мнение в эфире «Прямого канала» высказал бывший министр социальной политики Андрей Рева.

Одной из причин, считает Рева, стало решение правительства не привязывать выплаты к прожиточному минимуму. Кроме того, в бюджет были внесены такие цифры, которые не смогут покрыть все выплаты, если в Украине произойдет индексирование пенсий.

Бывший министр напоминает, что в Пенсионный фонд Украины дополнительно никаких средств поступать не будет. Как следствие, денег не хватит и проблемы с выплатами неизбежны.

Напомним, в январе текущего года у некоторых украинских пенсионеров увеличился размер пенсии в связи с изменением суммы прожиточного минимума.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Пенсионный калькулятор», который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Он призван помочь гражданам разобраться в законодательстве и проверить насчитывающих пенсию чиновников.

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