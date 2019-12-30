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Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе
В связи с тем, что в Украине с 1 декабря 2019 был изменен размер прожиточного минимума, в январе размер пенсий украинцев будет пересчитан.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
В частности, размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1564 до 1638 грн
В целом расчет будет проведен для 9,4 млн пенсионеров, но только для 5,8 млн размер пенсии увеличится.
При этом увеличение вряд ли можно назвать существенным: большинство пенсионеров — 5 млн 610,6 тыс. человек — получат всего лишь на 100 грн. больше.
Другая группа «счастливчиков» — 18 тысяч человек — обрадуются повышению в более 700 гривень.
В целом же средняя сумма повышения составит 41,25 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Пенсионный калькулятор», который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Он призван помочь гражданам разобраться в хитросплетениях законодательства и проверить насчитывающих пенсию чиновников. Запуск услуги был произведен из-за того, что многие пенсионеры в Украине часто испытывают сомнение в том, правильно ли им рассчитывают пенсию. В то же время самостоятельно рассчитать выплаты они не могут из-за «запутанных» законодательных нюансов.
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