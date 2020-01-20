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В Китае открылся полностью роботизированный ресторан
В Китае, где организаторы международных выставок любят удивлять посетителей фантастическими шоу, появился первый ресторан, в котором всю работу выполняют машины.
Необычное заведение под названием Foodom является инициативой Country Garden Holdings Co. Ltd и находится в городе Гуанчжоу, пишет 4PDA.
При входе в Foodom гостей встречают роботы. Они же принимают заказы, предлагая посетителям блюда дня, и занимаются готовкой блюд. Как сообщается, на кухне работает 32 робоповара. С помощью специальных алгоритмов они способны выбирать нужные ингредиенты, их вес по рецепту, время приготовления и другие параметры, необходимые для получения готового блюда.
Создатели ресторана говорят, что их роботы учатся у 10 знаменитых шеф-поваров, совершенствуя навыки готовки. Доставка заказов осуществляется с помощью специального ленточного конвейера.
Сделать заказ в ресторане можно с помощью планшета, а рассчитаться — картой.
Роботизированный ресторан обошёлся Country Garden Holdings Co. Ltd примерно в 29 миллионов долларов. Основатель проекта Ян Гоцян, продавший в прошлом году недвижимости на сумму более 111 миллиардов долларов, планирует в ближайшие два года открыть по всему Китаю 1000 таких заведений.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Китае создан «Робокот» — робот для тех, кто не может иметь пушистого любимца.
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