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"Выбора не было": принц Гарри рассказал о решении отказаться от выполнения королевских обязанностей

Рекламирующий в последнее время актерские таланты Меган Маркл голливудским боссам британский принц Гарри выступил перед членами патронируемой им организации Sentebale с объяснением своего решения отойти от исполнения королевских обязанностей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британский телеканал ITV.

По словам принца, Великобритания — его дом и место, которое он любит, и происходящее в последние недели очень печалит его, но другого выбора не было.

«Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге, полны надежды и хотели служить. По этим причинам мне очень грустно, что дошло до этого. Решение, которое я принял — о том, что я и моя жена отойдем (от исполнения обязанностей — ред.), не одно из тех, что я принял легко», — заявил британский принц.

Также Гарри рассказал, что после стольких лет испытаний было много месяцев переговоров.

«И я знаю, что не всегда все делал правильно, но в известном смысле у меня не было другого выбора. Я хочу пояснить, что мы не уходим, мы совершенно точно не покидаем вас. Мы хотели служить Королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», — добавил принц Гарри.

Также он поблагодарил свою бабушку — королеву Елизавету II и королевское семейство за поддержку, которую они оказали ему и его супруге в этой ситуации.

«Мы совершаем прыжок в неизвестность. Спасибо, что придали мне смелости для того, чтобы я смог пойти на этот шаг», — сказал принц.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» Букингемский дворец сообщил, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны нынешнего года перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться «Их Королевские Высочества».

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