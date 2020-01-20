Украина

"Маркетинг от Бога": перед праздником в сети появились специальные "крещенские" купальники

Несмотря на то, что в нынешнем году традиционного купания в проруби не получилось, сотням участникам мероприятия настроения это не испортило.

В днепровской воде с удовольствием плескались старые и молодые, поодиночке, и целыми семьями.

И, что характерно, с каждой новой зимой окунание в ледяную купель на Крещение становится все более похожим на подиум: многие девушки надевают откровенные купальники и даже кружевное белье, в котором гарцуют по кромке льда, а потом выкладывают свои фото и видео в Instagram.

Данный тренд, очевидно, уловили и интернет-магазины церковных товаров.

Так, в одном из них появились «специальные предложения» под праздник — «купальник крещенский».

Новинка была встречена «на ура» ценителями женской красоты.

«Ахахаххахаха, для монашек», «А какая то тп купит», «Маркетинг от Бога», «Чтобы не дай Бог, что-то себе не отморозила», — пишут шутники.

При этом сами девушки в комментариях в соцсетях отмечают, что в наши дни появление спортивной, сексуальной девушки в красивом купальнике на Крещение особой реакции у окружающих не вызывает: все думают о том, чтобы быстро искупаться и спрятаться в тепло.

Однако им все же приятно поймать на себе неравнодушные взгляды, причем чаще не мужские, а женские. Фигуры у всех разные, поэтому зависть у женщин все-таки присутствует.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото с празднования Крещения на столичной Оболони, в Одессе и Крыму.

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