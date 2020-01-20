Рэп Тины Кароль и ревность Потапа: самые яркие моменты первого эфира шоу «Голос країни»

Шоу-бизнес

Стартовал юбилейный, десятый сезон вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Украинский проект признан правообладателями формата «TheVoice» одной из самых успешных адаптаций в мире. Украина стала второй страной, которая получила права на формат. За десять сезонов шоу около 100 000 желающих прислали свои заявки, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапе «слепых прослушиваний» перед тренерами за все время выступили 1500 участников! По признанию команды проекта, юбилейный сезон станет особенным. Его тренерский состав претерпел изменения.

Команды вокалистов десятого сезона формируют: Тина Кароль, Дан Балан, Дима Монатик и семейная пара Потап и Настя Каменских. Ведущие проекта — Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Первый эфир юбилейного сезона открыл совместный номер всех тренеров проекта в сопровождении живого оркестра. Им предстоит 14 эфиров «слепых прослушиваний», чтобы найти 16 вокалистов в свои команды.

Первым на сцене «Голоса» появился 23-летний Александр Календа из Житомира.

— Хочу быть частью этой колоссальной битвы, — признался парень.

На кнопку сразу нажал Дан Балан, а затем свои кресла развернули все тренеры.

— До сих пор не верю, что это произошло! — воскликнул Александр.

— Я настроен бороться до конца, — сказал Монатик, убеждая выбрать его команду и Александр принял это предложение.

— Очень тяжело не видеть человека, — рассказала о своих ощущениях от прослушиваний Настя Каменских.

24-летний Сергий Роман называет себя «современным гуцулом».

— Я буду сиять! — пообещал Сергей.

Кавер на песню «Грушечка» сразу развернул кресло Тины, а затем Потапа с Настей и Монатика.

— Это было честно и по-настоящему, — сказал Потап.

— Вы поете современные песни? — спросил Монатик.

— Давайте вдвоем споем вашу песню, — предложил Сергей и Дмитрий тут же вышел на сцену и дуэтом они исполнили хит «Увлиувт».

Сергей выбрал команду Димы Монатика.

— Мы будем бороться очень страстно, — пообещала Настя. — Я ворвалась в это шоу, чтобы Потап победил.

24-летняя Василиса Старшова из Санкт-Петербурга — солистка известной группы «Ленинград».

— Мне хочется раскрыться, как сольная певица, — сказала Василиса. — Хочу, чтобы моя энергия засияла так, что тренеры не смогли не повернуться!

Первым развернул кресло Дан Балан и тут же выскочил к девушке на сцену! Голос Василисы развернул все тренерские кресла, но «кнопку» Потапа и Насти заблокировали.

Василиса предложила батл между тренерами.

— Если ты боец, то тебе ко мне на хлебец, — прочитала рэп Тина.

— Я выбираю подсказку зала, — спела Василиса, а затем отправилась в команду Дана Балана.

— Я ревную, — сказала Тина, обращаясь к Дану, видя его отношение к Василисе.

— Ты заставила меня смутиться впервые за долгие годы, — признался Балан. — Когда Тина Кароль рядом я просто теряюсь…

30-летняя Елена Федотова из Кривого Рога — мать двоих сыновей и певица в ресторане.

— Я буду петь для своих сыновей, — сказала Елена.

Хит Алины Паш «Босорканя» так и не смог развернуть ни одного кресла! Потап пригласил на сцену супруга Елены и ее маленького сына.

— Дети — это прекрасно, — сказал Потап. — Мы с Настей тоже работаем над этим!

22-летний Назар Яцишин — учитель истории из Львова.

Исполнение хита «Shallow» развернуло кресла Монатика, Потапа и Насти, Дана Балана. Назар не мог сдержать слез и, в конце концов, выбрал команду Дана Балана.

— Музыку я любил еще с детства, — рассказал «ФАКТАМ» Назар Яцишин. — Дома всегда включал музыкальные каналы, и родители никогда не понимали откуда это желание, потому что никто в семье не имеет таланта к музыке. Когда я начал заниматься вокалом, это вообще был двойной удар. Никто из близких не понимал, откуда это у меня. А когда я выбирал свою профессию, то все вокруг говорили, что заниматься музыкой, особенно петь, для парня это не очень мужская профессия. Поэтому я поступил на исторический факультет. Сейчас понял, что хочу делать музыкальную историю, а «Голос країни» — это первый большой музыкальный шаг в моей жизни.

27-летняя Анастасия Картвелишвили — массовик-затейник дома культуры из поселка Слобожанское.

— Когда я выхожу на сцену, меня просто прет! — призналась Настя.

Хит «На районе» развернул кресла Дана Балана и Потапа с Настей.

— Это было очень круто, — признал Потап. — Спасибо за настроение.

— Я восхищаюсь тобой, — воскликнул Балан.

Потап вышел на сцену, решив еще раз спеть свой популярный хит вместе с участницей.

Анастасия выбрала команду Потапа и Насти Каменских.

— Настя, а как ты стала работать с Потапом?, — спросил Монатик.

— Я пришла на кастинг, — вспоминала Каменских. — Потап осмотрел меня с ног до головы. Мы записали одну песню, а потом он мне сказал: «Мы никогда не будем работать вместе!»

53-летний Александр Семчук из Ивано-Франковска работает врачом-фониатором.

— Никогда не поздно начинать новую жизнь, — сказал Александр.

Но ни один из тренеров не развернулся на его трогательное исполнение «Белль».

26-летняя Елизавета Криворучко приехала из Дубай, где ее называют «королевой бурлеска».

На первых нотах свое кресло развернул Дан Балан, к нему присоединился Монатик.

— В твоих глазах есть что-то настоящее, — заметил Балан.

— У вас роскошный голос, — сказал Монатик. — Приглашаю вас в свою команду.

Елизавета выбрала Диму Монатика, назвав его «сладким пирожком».

35-летний одессит Даниэль Салем пришел на проект показать свои вокальные данные. Зрители помнят его по проекту «Танці з зірками».

Песня Владимира Высоцкого «07» сразу развернула кресло Тины Кароль. На последних минутах нажали кнопку Потап и Настя Каменских.

— Я пообещал дочери, что позвоню ей прямо со сцены, — сказал Даниэль и набрал телефон дочери Луны.

— Я хотела бы прикоснуться к твоему таланту, — призналась Тина.

— Люблю всех мужчин, которые нравятся Насте, — сказал Потап, приглашая вокалиста в свою команду.

— Я даже не задумываюсь — к Тине, — ответил Даниэль.

23-летняя Маша Тимошенко — инстаблогер. Но ее голос не смог развернуть тренерские кресла.

24-летняя Ольга Мельник — звезда четвертого сезона «Голоса». В 19 лет у девушки начались проблемы со спиной и ей пришлось отказаться от мечты о сцене.

— 10 сезон — шанс, которым я должна воспользоваться, чтобы вернуться, — призналась Ольга.

На первых же нотах все, кроме Тины Кароль, развернули свои кресла. Затем повернулась и Тина. Ольга не смогла сдержать слез. Тренеры аплодировали ей стоя.

— Это было невероятно, — сказал Дан Балан. — Я пришел на проект, чтобы найти талант, который могу продюсировать. У меня есть песня, которая написана для тебя.

— Я в восторге, как объединены ваш голос и душа, — поддержала участницу Тина Кароль.

— У вас большие шансы на победу в шоу, — заключил Монатик.

Ольга выбрала команду Тины Кароль.

— После первого дня слепых прослушиваний могу сказать, что моя команда состоит из настоящих людей, которые поют сердцем, — призналась «ФАКТАМ» Тина Кароль. — Они с разными судьбами, но их объединяет одно — миссия вести за собой людей на сторону добра. И конечно, я хочу, чтобы моя команда выиграла в пятый раз, потому что мои вокалисты этого достойны!

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