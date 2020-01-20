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Украина

В Кабмине Гончарука поменяют министра

12:35 20 января 2020 72
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал кадровые перестановки в правительстве и заявил, что одно представление уже подписано и передано в парламент. Ранее сообщалось о возможном увольнении министра по развитию общин и территорий Алены Бабак, которая решила уйти из Кабмина по собственному желанию.

«Кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент. У нас министра развития общин, человека на этой позиции заменят. И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин», — цитирует Гончарука «УНИАН».

По словам Алексея Гончарука кадровые перестановки связаны с тем, что приоритетом 2020 года будет децентрализация. «Мы должны по всей стране создать дееспособные общины, осенью обеспечить в новых общинах проведения местных выборов, а для этого должна быть координация на самом высоком уровне», — заявил премьер и добавил, что готовятся и другие предложения по кадровым перестановкам, которые должен будет рассмотреть парламент.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после «кассетного скандала» заявление об отставке писал и сам Гончарук, передавший его президенту Владимиру Зеленскому. При этом он заявил, что до «политического решения» Кабмин продолжит работать в «штатном режиме».

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