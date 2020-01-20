Война! Известная украинская актриса рассказала, при каком условии снимется в русскоязычном кино

Украина

Актриса Ирма Витовская, пристыдившая студию «Квартал 95», заявила, как относится к съемкам в русскоязычных фильмах. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

«Русскоязычный контент я, например, рассматриваю, который может помочь сдвинуть в головах наших украинцев или наших соседей эту, собственно, бомбу, которую создали. А когда, например, любовь-морковь и всякая хворь, почему я должна сниматься на русском? Война!» — сказала Ирма Витовская.

Она отметила, что ей сейчас легче сниматься в фильмах на польском языке, потому что нет проблемы с войной, трупами, кровью.

Ранее сообщалось, что Ирма Витовская предложила всем украинцам пройти тест гражданина. Он заключается в том, чтобы ответить на ключевые вопросы украинской истории.

Фото: LIVEstory

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