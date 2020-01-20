Шоу-бизнес

Целуются и смотрят фильмы: внук Михалкова проводит дни у постели модели, выпавшей из окна его квартиры (фото)

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова российская модель Ксения Пунтус постепенно поправляется в больнице после полученных травм. Девушку навещают родители и друзья. На своей странице в Instagram Ксения опубликовала фото из больничной палаты, на котором видно ее подругу и Андрея Бакова. Также видны цветы и большой плюшевый медведь.

Пунтус рассказала, что в больнице они устроили кинотеатр, смотрели фильмы. Однако вскоре модель удалила фото.

А в своем видео блоге Ксения Пунтус опубликовала видео страстного поцелуя с Андреем Баковым, тем самым подтвердив роман с 19-летним внуком Михалкова.

Напомним, Ксению нашли под окнами квартиры Бакова в Москве. В сети обсуждали разные версии инцидента. Однако Ксения в официальном заявлении заверила, что произошла нелепая случайность. Андрея она называет чудесным человеком и утверждает, что он не причастен к ее падению.

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