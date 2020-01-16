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Шоу-бизнес

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

11:38 16 января 2020 64
Ксения Пунтус
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна квартиры внука Никиты Михалкова, пришла в себя. Девушка уже может самостоятельно дышать и говорить. Модель допросил следователь.

Как пишет КП, 21-летняя Ксения рассказала, что в тот роковой вечер вместе с внуком Никиты Михалкова проводили время в баре, выпивали. Домой вернулись поздно. Ее 19-летний спутник Андрей Баков лег спать, якобы перебрав лишнего.

По словам Ксении, она решила «зависнуть» в социальных сетях, взяла айпад, открыла окно и расположилась на подоконнике. Говорит, часто так делала. Якобы с Андреем они встречались полтора месяца. В какой-то момент она потеряла равновесие и полетела вниз. Претензий к внуку Михалкова она не имеет.

По поводу этой версии в сети разгорелись горячие споры. Ведь Ксению нашли под домом в кустах в одной лишь футболке и джинсах, без носков и обуви. Температура воздуха в ту ночь была примерно нулевая. Вряд ли в таких условиях комфортно сидеть раздетой на подоконнике. Друзья модели считают, что правду так никто и не узнает.

Андрей Баков и его семья инцидент не комментирует. Он удалил свои аккаунты в социальных сетях.

Известный актер Стас Садальский набросился на звездного наследника с обвинениями. Он предполагает, что Пунтус была избита и изнасилована.

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