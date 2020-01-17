- 16:30 СМИ сообщили о раке у Михаила Жванецкого
- 16:29 Силой затолкали в машину: вооруженные люди пытались похитить мужчину на Черкащине
- 16:27 Где может начаться Третья мировая война: названы 5 горячих точек
- 16:24 В Киеве резко увеличилась загрязненность воздуха: рекомендуется меньше находиться на улице
- 16:22 Одну из центральных улиц в Киеве передумали делать односторонней: названа причина
- 16:10 В "Укрлендфарминге" заявляют о незаконности допроса своих сотрудников детективами НАБУ
- 16:03 На табло один рейс: железнодорожный вокзал в Донецке сняли на видео
- 16:02 Происхождение "пленок Гончарука" будет расследовать СБУ
- 15:45 Займитесь делом: Малюська разозлил сеть постом об отставке Гончарука
- 15:39 Лаврова поставили на место из-за наглого вранья про США
- 15:37 Моряки опять под арестом: у берегов Китая задержано судно с украинским экипажем
- 15:34 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты
Выпавшая из окна Ксения Пунтус сделала первое заявление
Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова российская модель Ксения Пунтус, которая пришла в себя и заговорила, дав показания следователю, сделала первое заявление в сети. 21-летняя девушка написала пост в Instagram, в котором рассказала правду о злополучном падении. Она настаивает, что вывалилась из окна случайно. Также она заверяет, что не принимала запрещенные препараты, что подтверждает экспертиза.
«Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента. Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было. Это было научно доказано, врачебно подтверждено
Она также вступилась за своего друга Андрея Бакова, в квартире которого находилась в момент трагедии. 19-летнего парня она называет чудесным человеком и настаивает на том, что он не причастен к инциденту.
«Так же речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами», — рассказала Пунтус.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Андрей Баков был допрошен в Следственном комитете России. Парень не комментирует ситуацию и удалил все свои аккаунты в сети.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!