Выпавшая из окна Ксения Пунтус сделала первое заявление

Шоу-бизнес

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова российская модель Ксения Пунтус, которая пришла в себя и заговорила, дав показания следователю, сделала первое заявление в сети. 21-летняя девушка написала пост в Instagram, в котором рассказала правду о злополучном падении. Она настаивает, что вывалилась из окна случайно. Также она заверяет, что не принимала запрещенные препараты, что подтверждает экспертиза.

«Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента. Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было. Это было научно доказано, врачебно подтверждено и т. д. Ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму… Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь», — написала Ксения.

Она также вступилась за своего друга Андрея Бакова, в квартире которого находилась в момент трагедии. 19-летнего парня она называет чудесным человеком и настаивает на том, что он не причастен к инциденту.

«Так же речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском с русскими субтитрами», — рассказала Пунтус.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Андрей Баков был допрошен в Следственном комитете России. Парень не комментирует ситуацию и удалил все свои аккаунты в сети.

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