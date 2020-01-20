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Новосад хочет сделать украинскую школу «гендерно нейтральной», но не знает как
Министр образования Украины Анна Новосад утверждает, что украинская школа должна стать гендерно нейтральной средой, но когда будет достигнут такой результат, она не знает. Кроме того, разработана методика перевода учителей русскоязычных школ на украинский язык. Об этом министр заявила агентству «Интерфакс-Украина».
«Я считаю, что школа должна строиться на равенстве возможностей и на обучении учащихся этой ценности. Бесспорно, что в школах не должно быть места каким-то архаичным стереотипам и представлениям, которые там присутствовали в предыдущем веке, но до сих пор фигурируют в нашем обществе», — сказала Анна Новосад.
Министр высоко оценила Антидискриминационную экспертизу учебников.
«Я хочу ее перенести не только на учебники, для которых она сейчас применяется, но и на другие пособия и учебные материалы, на которые министерство дает гриф», — подчеркнула Новосад.
Как сообщалось ранее, в министерстве признали провал эксперимента с электронными учебниками.
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