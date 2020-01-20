Стало известно, как учителей русскоязычных школ будут переводить на украинский язык

Украина

После того, как Верховная Рада утвердила Закон о полном общем среднем образовании, который, в частности, устанавливает модели обучения по-украински для разных школ, педагогов русскоязычных учебных заведений отправят на курсы повышения квалификации.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад. «Нам сейчас важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — отметила она.

По словам министра, украинского языка в русскоязычных школах станет больше с сентября 2020 года. Нововведения в образовательной сфере не отсрочили на несколько лет, поскольку для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем детям, которые обучаются, к примеру, на венгерском.

«Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным», — считает Анна Новосад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России устроили очередную истерику по поводу образовательного закона, заявив в очередной раз о «притеснении русскоязычного населения».

Тем временем эксперты Крымской правозащитной группы опровергли заявления оккупационных властей о том, что на аннексированном Россией полуострове есть украинские и крымскотатарские школы.



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