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- 13:29 Стало известно, как учителей русскоязычных школ будут переводить на украинский язык
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Стало известно, как учителей русскоязычных школ будут переводить на украинский язык
После того, как Верховная Рада утвердила Закон о полном общем среднем образовании, который, в частности, устанавливает модели обучения по-украински для разных школ, педагогов русскоязычных учебных заведений отправят на курсы повышения квалификации.
Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад. «Нам сейчас важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — отметила она.
По словам министра, украинского языка в русскоязычных школах станет больше с сентября 2020 года. Нововведения в образовательной сфере не отсрочили на несколько лет, поскольку для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем детям, которые обучаются, к примеру, на венгерском.
«Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным», — считает Анна Новосад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России устроили очередную истерику по поводу образовательного закона, заявив в очередной раз о «притеснении русскоязычного населения».
Тем временем эксперты Крымской правозащитной группы опровергли заявления оккупационных властей о том, что на аннексированном Россией полуострове есть украинские и крымскотатарские школы.
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