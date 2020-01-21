Прикрылась иммунитетом: в Раде прокомментировали возможность досрочных парламентских выборов

Украина

В настоящее время отсутствуют законные основания для роспуска парламента, на который намекал президент Владимир Зеленский и проведения досрочных парламентских выборов в текущем году.

Об этом заявил в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале «ICTV» спикер Рады Дмитрий Разумков, комментируя слова своего предшественника Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году.

«С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию — монокоалицию, монобольшинство — ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно», — сказал Разумков.

По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам.

«Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», — отметил спикер.

Напомним, что Верховная Рада Украины IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. Ее каденция должна завершиться в 2024 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Разумков признал, что около три четвертых законов принимались Радой с нарушением регламента — это, по его словам, было сделано ради повышения эффективности работы нардепов.

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