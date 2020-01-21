24.13 / 24.39 26.65 / 27.08
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Завербованная ФСБ предательница Украины из Крыма пыталась устроиться в Минобороны

10:47 21 января 2020 157
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины, ранее разоблачившая агента ФСБ в одной из бригад ВСУ, где боевик «ДНР» служил по контракту, поймала на «горячем» жительницу аннексированного Крыма, попытавшуюся по заданию российских спецслужб устроится на работу в Минобороны.

Как сообщили в СБУ, оперативники выяснили, что до аннексии гражданка Украины жила за границей, а после захвата полуострова вернулась и получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости в Крыму.

«Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила — у женщины не было ни постоянного места работы, ни источников доходов. В это время она часто выезжала в Россию и на территорию временно аннексированного полуострова, где были зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины», — уточняют в украинской спецслужбе.

По данным СБУ, крымчанка претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок Минобороны. А этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными должностными лицами стран-членов НАТО

Женщина успела пройти несколько отборочных этапов, но СБУ прервала этот процесс. «Она „забыла“ указать, что имеет российское гражданство, знакомых из ФСБ и не сообщила о содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену», — говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины действия в ущерб национальным интересам, совершенные по преступному заданию другой страны, наказываются лишение свободы на срок до 15 лет.

Правда, в спецслужбе не уточнили, чем закончится дело с крымчанкой — предупреждением или уголовным производством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», агенты ФСБ РФ пытались завербовать сотрудника «Укроборонпрома». Российскую спецслужбу интересовали данные об оборонной продукции, которую производит сумское предприятие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Ниланши Пател

Самые длинные волосы в мире: девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер