Завербованная ФСБ предательница Украины из Крыма пыталась устроиться в Минобороны

Украина

Служба безопасности Украины, ранее разоблачившая агента ФСБ в одной из бригад ВСУ, где боевик «ДНР» служил по контракту, поймала на «горячем» жительницу аннексированного Крыма, попытавшуюся по заданию российских спецслужб устроится на работу в Минобороны.

Как сообщили в СБУ, оперативники выяснили, что до аннексии гражданка Украины жила за границей, а после захвата полуострова вернулась и получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости в Крыму.

«Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила — у женщины не было ни постоянного места работы, ни источников доходов. В это время она часто выезжала в Россию и на территорию временно аннексированного полуострова, где были зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины», — уточняют в украинской спецслужбе.

По данным СБУ, крымчанка претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок Минобороны. А этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными должностными лицами стран-членов НАТО

Женщина успела пройти несколько отборочных этапов, но СБУ прервала этот процесс. «Она „забыла“ указать, что имеет российское гражданство, знакомых из ФСБ и не сообщила о содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену», — говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины действия в ущерб национальным интересам, совершенные по преступному заданию другой страны, наказываются лишение свободы на срок до 15 лет.

Правда, в спецслужбе не уточнили, чем закончится дело с крымчанкой — предупреждением или уголовным производством.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», агенты ФСБ РФ пытались завербовать сотрудника «Укроборонпрома». Российскую спецслужбу интересовали данные об оборонной продукции, которую производит сумское предприятие.

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