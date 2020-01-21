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Украина

Экс-начальнику одесской полиции отменили домашний арест

13:19 21 января 2020 151
Дмитрий Головин
Инф. «ФАКТОВ»

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-начальнику ГУНП в Одесской области Дмитрию Головину, которого ранее отправили под ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Как сообщает издание «LB» со ссылкой на материалы суда, вместо домашнего ареста Головину определили залог в размере 525,5 тысяч гривен. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Впрочем, обязательства являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет остались в силе. Также Дмитрию Головину запрещено общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств — до 17 марта 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрия Головина задержали, а потом и арестовали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Вероятно, речь идет о легализации табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании.

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