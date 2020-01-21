- 14:33 Вороны и пустота: в сеть выложили свежие фото Донецка
- 14:31 Коррупционный скандал в Нацгвардии: стало известно о новом подозреваемом
- 14:28 Исхудавшая Пугачева обеспокоила поклонников
- 13:57 Едва успел перейти мост: в районе пункта пропуска в Станице Луганской умер мужчина
- 13:42 «В украинские ДРГ никто не верит»: в ликвидации главаря боевиков «ДНР» нашли любопытный момент
- 13:34 Украинцы назвали главные составляющие патриотизма
- 13:24 Вынесли из квартиры сейф: в Одессе иностранцы устроили ограбление на миллион
- 13:19 Экс-начальнику одесской полиции отменили домашний арест
- 13:19 Хорошие новости, но не для всех: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
- 13:16 У Коломойского отсудили недвижимость на 100 млн
- 12:58 Быстро распространяется: что известно о смертельном "китайском" вирусе
- 12:54 "Оперировать нельзя": Андрей Гергерт рассказал о борьбе с раком
Украинцы назвали главные составляющие патриотизма
Любовь к своей стране и готовность защищать ее украинцы считают главными составляющими патриотизма. Это стало известно в ходе опроса общественного мнения, который провели в Фонде демократических инициатив имени Кучерива 13−18 декабря 2019 года. Отметим, предыдущий опрос назвал политика года в Украине.
Так, любовь к стране является важной для 80% опрошенных, а готовность защищать ее,
Несколько меньше граждан относят к патриотизму участие в выборах (об этом заявили 38% опрошенных), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%) и уважение к власти (26%).
А вот о важности личного вклада в борьбу с коррупцией заявил только 21% опрошенных.
Примечательно, что если среди жителей запада Украины доля тех, кто заявил о важности государственного языка превысила 60%, то на востоке и юге страны — только 24% и 25% соответственно. Напротив, о необходимости уважения к власти заявили 42% опрошенных жителя востока Украины, а на западе их единомышленников было только 16%.
Кроме того, оказался разным уровень значимости уплаты налогов — если на востоке об этом заявил 41% опрошенных, то на западе Украины — 24%, а в центре — 25%.
Участие в опросе приняли 2017 человек из разных регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, ранее социологи Фонда установили, что более половины украинцев (51%) не могли вспомнить ни одного политического события в мире, достойного включения в итоги 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.