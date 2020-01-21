Украинцы назвали главные составляющие патриотизма

Общество и люди

Любовь к своей стране и готовность защищать ее украинцы считают главными составляющими патриотизма. Это стало известно в ходе опроса общественного мнения, который провели в Фонде демократических инициатив имени Кучерива 13−18 декабря 2019 года. Отметим, предыдущий опрос назвал политика года в Украине.

Так, любовь к стране является важной для 80% опрошенных, а готовность защищать ее, в т. ч. с оружием в руках — для 64%. Также чуть более половины респондентов заявили о важности воспитания детей в духе уважения к своей стране, соблюдения ее законов и знания ее истории и культуры.

Несколько меньше граждан относят к патриотизму участие в выборах (об этом заявили 38% опрошенных), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%) и уважение к власти (26%).

А вот о важности личного вклада в борьбу с коррупцией заявил только 21% опрошенных.

Примечательно, что если среди жителей запада Украины доля тех, кто заявил о важности государственного языка превысила 60%, то на востоке и юге страны — только 24% и 25% соответственно. Напротив, о необходимости уважения к власти заявили 42% опрошенных жителя востока Украины, а на западе их единомышленников было только 16%.

Кроме того, оказался разным уровень значимости уплаты налогов — если на востоке об этом заявил 41% опрошенных, то на западе Украины — 24%, а в центре — 25%.

Участие в опросе приняли 2017 человек из разных регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее социологи Фонда установили, что более половины украинцев (51%) не могли вспомнить ни одного политического события в мире, достойного включения в итоги 2019 года.

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