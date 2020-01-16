Украина

В Украине изменят порядок въезда на оккупированные территории: что нужно знать

Кабмин внес очередные изменения в порядок, касающийся въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. В данном случае изменения коснутся проезда детей в возрасте до 16 лет.

Как сообщили в Госпогранслужбе, изменения вступят в силу с 9 февраля 2020 года.

С этой даты выезд на оккупированные территории Украины детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. В таком случае, отметили в ведомстве, наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет (которые учатся на свободной части Украины) на временно оккупированную территорию к своим родителям возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на оккупированные территории граждан Украины, ранее выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.

«Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд из ВОТУ и въезд туда граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее Кабмин изменил порядок въезда на неподконтрольную территорию Украины, добавив в перечень необходимых документов для пересечения КПВВ справку от органов миграционной службы, если въезд на свободную территорию Украины связан с оформлением документов.

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