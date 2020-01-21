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За голову Трампа предложили три миллиона долларов (фото)
За «голову» президента США Дональда Трампа объявлена награда в три миллиона долларов. Эту информацию, как сообщает Euronews, озвучил на заседании парламента Ирана депутат Ахмад Хамза.
«Заявляю от имени народа провинции Керман, что все мы солдаты Сулеймани и все мы не боимся стать мучениками. Мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа», — заявил он.
Генерал Кассем Сулеймани, ликвидированный американскими военными по приказу Трампа 3 января, был уроженцем провинции Керман. После его убийства отношения между двумя странами резко обострились.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что одной из версий крушения украинского «Боинга» в Иране стала месть за смерть Сулеймани.
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