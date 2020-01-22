Сантехники: поимку шпионов Путина в Давосе высмеяли карикатурой

Украина

Украинский художник Андрей Петренко, который недавно своей работой высмеял пенсионерку, целовавшую в аннексированном Крыму поезд из России, нарисовал новую едкую карикатуру, посвященную российским шпионам, притворявшимся в Давосе сантехниками.

Дело в том, что американо-британский финансист и инвестор Уильям Браудер рассказал, что швейцарские спецслужбы сорвали в Давосе шпионскую российскую операцию, целью которой был он сам. Браудер рассказал, что спецслужбы Швейцарии задержали россиян, у которых оказались дипломатические паспорта. После провала операции шпионы покинули территорию страны.

«Питерская братва защищает канализацию в Давосе», — так прокомментировал свою работу Андрей Петренко.

После заявления Браудера в сети стали публиковать немало фотожаб, посвященных теме российского шпионажа. Вспомнили и фигурантов дела об отравлении в Великобритании «Новичком» — шпионов «Баширова» и «Петрова».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Петренко отозвался карикатурой на скандал, в который попал знаменитый боксер Василий Ломаченко. Спортсмен разместил в соцсети религиозное видео с российским спецназом.

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