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Сантехники: поимку шпионов Путина в Давосе высмеяли карикатурой
Украинский художник Андрей Петренко, который недавно своей работой высмеял пенсионерку, целовавшую в аннексированном Крыму поезд из России, нарисовал новую едкую карикатуру, посвященную российским шпионам, притворявшимся в Давосе сантехниками.
Дело в том, что американо-британский финансист и инвестор Уильям Браудер рассказал, что швейцарские спецслужбы сорвали в Давосе шпионскую российскую операцию, целью которой был он сам. Браудер рассказал, что спецслужбы Швейцарии задержали россиян, у которых оказались дипломатические паспорта. После провала операции шпионы покинули территорию страны.
«Питерская братва защищает канализацию в Давосе», — так прокомментировал свою работу Андрей Петренко.
После заявления Браудера в сети стали публиковать немало фотожаб, посвященных теме российского шпионажа. Вспомнили и фигурантов дела об отравлении в Великобритании «Новичком» — шпионов «Баширова» и «Петрова».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Петренко отозвался карикатурой на скандал, в который попал знаменитый боксер Василий Ломаченко. Спортсмен разместил в соцсети религиозное видео с российским спецназом.
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