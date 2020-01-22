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Украина

В Крыму собирают подписи за расследование развала СССР: в сети волна насмешек

11:37 22 января 2020 40
Агитатор в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости изменений российской Конституции, путинские силы развернули масштабную агитацию и в аннексированном Крыму.

«Ялта. „Нод“ (национально-освободительное движение) как всегда предлагает Вам расписаться в своем слабоумии. Как же за… л этот цирк», — говорится в комментарии к фоторепортажу, который в Twitter выложил интернет-пользователь с ником «Х.й ЮБК».

Если присмотреться внимательно, то на информационном плакате, который на себе носят агитаторы, подписи собираются не только за внесение изменений в Конституцию России, но и за расследование «незаконной ликвидации СССР».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», западная пресса после выступления Путина и анонсировании планов по изменению Конституции, писала, что хозяин Кремля «уходит, чтобы остаться».

А известный исследователь путинизма Игорь Эйдман рассказал, почему именно сейчас президент РФ занял перетасовкой властных структур.

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