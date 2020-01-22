Заполненные морской пеной улицы и гигантские волны: пугающие видео шторма в Испании

Мир

В сети появились пугающие видео шторма «Глория», который накрыл Испанию и уже унес жизни по меньшей мере пятерых человек — в том числе украинца.

Так, на остров Мальорка обрушились гигантские волны, заливающие улицы.

Això està passant a Mallorca. No t'apropis als punts del litoral afectats pel fort onatge ni als llocs on les onades trenquin amb força. #BorrascaGloria pic.twitter.com/ygwTV8iStD — Emergències 112 Illes Balears (@112IllesBalears) January 21, 2020

Не менее впечатляющие кадры были сняты в городке Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава. Улицы здесь оказались покрыты слоем морской пеной, высота которого кое-где была человеку по пояс. Люди с трудом могли выходить из дома.

La borrasca #Gloria levanta un espectacular manto blanco de espuma marina que ha cubierto las calles en Tossa de Mar, Girona.



Este fenómeno se genera por el choque continuo de las olas contra la costa.https://t.co/knfo9tpnZC



Imágenes cedidas por @silviaragolta pic.twitter.com/J8KNdqW71y — La Vanguardia (@LaVanguardia) January 21, 2020

В Каталонию шторм «Глория» принес сильные ливни. Есть опасения, что реки могут выйти из берегов, причинив серьезные наводнения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине ожидаются снегопады.



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