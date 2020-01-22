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Заполненные морской пеной улицы и гигантские волны: пугающие видео шторма в Испании
В сети появились пугающие видео шторма «Глория», который накрыл Испанию и уже унес жизни по меньшей мере пятерых человек — в том числе украинца.
Так, на остров Мальорка обрушились гигантские волны, заливающие улицы.
Això està passant a Mallorca. No t'apropis als punts del litoral afectats pel fort onatge ni als llocs on les onades trenquin amb força. #BorrascaGloria pic.twitter.com/ygwTV8iStD— Emergències 112 Illes Balears (@112IllesBalears) January 21, 2020
Mallorca pic.twitter.com/kZC9meh40W— O (@OJICID1) January 21, 2020
Не менее впечатляющие кадры были сняты в городке Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава. Улицы здесь оказались покрыты слоем морской пеной, высота которого кое-где была человеку по пояс. Люди с трудом могли выходить из дома.
La borrasca #Gloria levanta un espectacular manto blanco de espuma marina que ha cubierto las calles en Tossa de Mar, Girona.— La Vanguardia (@LaVanguardia) January 21, 2020
Este fenómeno se genera por el choque continuo de las olas contra la costa.https://t.co/knfo9tpnZC
Imágenes cedidas por @silviaragolta pic.twitter.com/J8KNdqW71y
В Каталонию шторм «Глория» принес сильные ливни. Есть опасения, что реки могут выйти из берегов, причинив серьезные наводнения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине ожидаются снегопады.
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