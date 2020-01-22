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Заполненные морской пеной улицы и гигантские волны: пугающие видео шторма в Испании

12:16 22 января 2020 638
Женщина по пояс в пене пытается войти в дом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появились пугающие видео шторма «Глория», который накрыл Испанию и уже унес жизни по меньшей мере пятерых человек — в том числе украинца.

Так, на остров Мальорка обрушились гигантские волны, заливающие улицы.

 

 

Не менее впечатляющие кадры были сняты в городке Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава. Улицы здесь оказались покрыты слоем морской пеной, высота которого кое-где была человеку по пояс. Люди с трудом могли выходить из дома.

В Каталонию шторм «Глория» принес сильные ливни. Есть опасения, что реки могут выйти из берегов, причинив серьезные наводнения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине ожидаются снегопады.

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