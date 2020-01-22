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Украина

Отопительный сезон под угрозой срыва: в «Уктрансгазе» назвали причину

13:37 22 января 2020 571
Поставки газа
Инф. «ФАКТОВ»

Компания «Укртрансгаз» предупредила об угрозе срыва отопительного сезона — у организации арестовали имущество и счета. При этом в 2020 году уже установлены новые цены на коммунальные услуги для населения, в том числе на отопление.

Как сообщает Корреспондент.net, оператор подземных хранилищ газа заявил об аресте всего имущества и счетов компании — выполняется решение Арбитражного суда Киева от 2007 года, которое было принято по делу о поставке газа потребителям ЗАО «Укрэнергосбыт».

В Укртрансгазе поясняют, что этим решением суд обязывает поставить частной компании «Укрэнергосбыт» 305 млн куб. м газа. Ранее истец не пытался взыскать этот объем энергоносителя, однако в 2018 году он продал право требования ФК «Фин-Инвест». Эта компания поменяла через суд порядок исполнения решения и требует с «Укртрансгаза» 2,3 млрд грн.

В связи с этим требованием «Укртрансгаз» обратился в Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро. Заявляется и об угрозе срыва отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что «Укртрансгаз» подготовился к реверсной трансбалканской транспортировке газа.

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