Пенсии, стаж, налоги и коммунальные услуги: какие изменения нас ждут в 2020 году

Деньги

ПЕНСИИ И ТРУДОВОЙ СТАЖ

Пенсии и некоторые социальные выплаты будут увеличиваться, однако кто-то может утратить право на их получение, поскольку государство будет жестко проверять всех людей, получающих от него помощь.

В декабре 2019 года в связи с установлением нового размера прожиточного минимума на одного человека на уровне 2027 гривен в месяц размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличился с 1564 гривен до 1638 гривен. А максимальная пенсия выросла на 740 гривен и теперь составляет 16 тысяч 380 гривен.

Согласно закону о госбюджете на следующий год, запланирован дальнейший рост прожиточного минимума, который увеличится с 1 июля 2020 года на 91 гривню, а с 1 декабря — еще на 71 гривню. То есть в течение следующего года этот показатель возрастет на 162 гривни. Соответственно, будут увеличиваться и пенсионные выплаты. В течение года минимальная пенсия увеличится на 131 гривню, или на 8 процентов. Так, с 1 июля пенсия вырастет с 1638 до 1712 гривен, а с 1 декабря — до 1769 гривен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможное повышение в 2020 году пенсионных выплат людям старше 80 лет. По его словам, пенсионеров поделили на возрастные категории. Сначала на 400—1000 гривен планируется увеличить выплаты украинцам, которые старше 80 лет. В 2020 году на эти цели планируется выделить 13 миллиардов гривен. Президент подчеркнул, что в дальнейшем повышать выплаты планируется также пенсионерам, достигшим 75 лет, а затем людям старше 70 лет.

Тем временем Министерство социальной политики Украины опубликовало подробные требования к будущим получателям пенсий, которые вступят в силу после Нового года. Согласно этим требованиям, для выхода на пенсию с 2020 года украинцам нужно будет иметь от 27 лет стажа, если они хотят выйти на заслуженный отдых с 60 лет. Остальным придется работать до 63 и 65 лет. Причем соотношение возраста к страховому стажу теперь будет каждый год увеличиваться. В частности, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцу нужно будет официально проработать не менее 35 лет.

ПРОВЕРКА ВСЕХ ЛЬГОТНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ

В 2020 году всех получателей денег от государства будут тщательно проверять. На днях президент Владимир Зеленский подписал Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». Согласно тексту закона, верификацию государственных выплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе. Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением государственных выплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

Таким образом, сведения обо всех, кто получает пенсию, льготу, субсидию, стипендию, денежную выплату из государственного или местного бюджета, Пенсионного фонда либо Фонда социального страхования, будут собраны в единую информационную систему. В специальном реестре будет храниться анкета на каждого получателя таких выплат либо на претендента. При этом закон защищает собранные данные, и, если кто-либо передаст информацию (например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов или мошенникам), то за это придется нести ответственность по закону.

Стоит отметить, что такие реестры уже существуют в разных органах власти. Например, в Минсоцполитики есть реестр всех субсидиантов. Однако в новой информационной платформе будут собраны данные сразу на всех людей, которые получают или хотят получать помощь от государства. Это существенно упростит процедуру проверки таких людей.

Важно отметить, что проверка получателей госпомощи проводится и сейчас, но только на первом этапе, когда человек подает документы, необходимые для оформления субсидии или пенсии. А согласно новому закону проверка будет проводиться в три этапа.

На первом этапе ее проведет орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управление социальной защиты. Там примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап предполагает постоянный мониторинг всех доходов и расходов человека и будет продолжаться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если вы сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен (к примеру, купили автомобиль), то эта информация сразу попадет в единый реестр и вы лишитесь права получать субсидию. Более того, если выяснится, что какое-то время вы получали государственную помощь, не имея на это права, то полученные деньги придется вернуть.

Третий этап — проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

НАЛОГИ

В новом году и некоторые налоги украинцам придется платить по-новому. Во многом это связано с изменением важных бюджетных параметров, к которым привязаны налоговые ставки. В частности, в госбюджете на 2020 год минимальная зарплата установлена на уровне 4723 гривни, а прожиточный минимум — 2027 гривен.

Напомним, что в Украине налог на недвижимость платят граждане, которые владеют квартирами площадью от 60 квадратных метров и домами от 120 квадратных метров. Налог взимается за каждый метр площади, превышающей эти параметры. Причем, если, допустим, у человека две квартиры общей площадью 90 квадратных метров, то налогом облагается 30 «лишних» квадратных метров. Размер налога на недвижимость в Украине определяет местная власть, а закон их ограничивает максимальной ставкой — 1,5 процента минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр, то есть в 2020 году это 70,85 гривни. Однако местная власть имеет право норму площади увеличить. К примеру, налоги можно взимать только с квартир площадью от 80 квадратных метров, однако при этом уменьшить, допустим, до 50 метров — нельзя.

В 2019 году налоги на недвижимость платили с учетом предыдущего показателя минимальной зарплаты. Так, за квартиру площадью 100 квадратных метров нужно было заплатить в среднем до 2200 гривен. А в 2020 году за такую же квартиру придется отдать 2500 гривен.

Кстати, есть важный нюанс для владельцев больших квартир и домов. Если у человека в собственности есть квартира площадью более 300 квадратных метров или дом площадью более 500 квадратных метров, то придется дополнительно заплатить 25 тысяч гривен.

В связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты увеличатся и налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Государственная налоговая служба обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ), которые начнут действовать с 1 января 2020 года.

ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 года будут платить 1249,26 гривни в месяц (1039,06 гривни ЕСВ и 210,2 гривни единого налога. ФЛП на второй группе упрощенной системы — 1983,66 гривни в месяц (1039,06 гривни ЕСВ и 944,6 гривни единого налога). Для третьей группы упрощенной системы размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3 процента от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС), и 5 процентов от дохода для тех, кто НДС не платит.

Также с 1 января изменится размер туристического сбора для хостелов и гостиниц. Он вырастет до 23,62 гривни за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 гривни за ночь — за иностранного. Естественно, это отразится и на стоимости проживания в отелях.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В 2020 году стоимость газа для населения и промышленности станет одинаковой и будет пересматриваться ежемесячно, с учетом ситуации на рынке. Новшество планировали внедрить с 1 января, однако решили отложить до окончания отопительного сезона. Правительство обязало НАК «Нафтогаз України» продавать газ населению с 1 января до 1 мая 2020 года по цене 6,96 гривни за кубометр с НДС, но без учета тарифов на транспортировку и распределение, которые отличаются в каждом регионе. С нового года эти тарифы тоже пересмотрят. Например, для Винницы тариф вырастет с 82 копеек до 1,16 гривни за кубометр, а для Харькова — с 86 копеек до 1,36 гривни. Таким образом, тарифы на газ с января 2020 года выросли по сравнению с декабрем на 28,6 процента, однако на 12 процентов стали ниже, чем в январе 2019 года.

В результате фиксации стоимости газа уже в начале 2020 года планируется снижение стоимости горячей воды. Пока цены за один кубометр составляют от 75,74 до 83,66 гривни (в зависимости от наличия полотенцесушителей). Также уже готовится перерасчет и снижение нормативной стоимости отопления.

Цена на электроэнергию в Украине пока не изменилась и составляет 0,9 гривни за первые 100 киловатт-часов в месяц и 1,68 гривни за следующие. Однако в 2020 году тарифы на свет будут меняться в сторону увеличения. В правительстве планируют отменить разделение на категории по объему потребления и зафиксировать среднюю цену. Делаться это будет в несколько этапов. Вначале хотят поднять цену для крупных бытовых потребителей — тех, кто расходует в месяц свыше 500 киловатт-часов. Для них цена на свет может увеличиться на треть — с 1,68 до 2,88 гривни за киловатт-час. Затем тарифы планируется повысить для всех бытовых потребителей.

Ранее сообщалось о том, что президент Зеленский потребовал снизить цены на бензин. «ФАКТЫ» выясняли, подешевеет ли топливо еще больше.



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