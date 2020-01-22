24.18 / 24.40 26.69 / 27.08
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

14:47 22 января 2020 310
Роман Золотарев из «Х-фактора»
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину вернулся экс-участник шоу «Х-фактор» и «Битва хоров» Роман Золотарев, которого в Малайзии приговорили к смертной казни через повешения, но после вмешательства правозащитников и дипломатов помиловали. Напомним, что у берегов Китая недавно было арестовано судно с украинцами.

Об освобождении Золотарева этом в своем Telegram-канале сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. «До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. Уже в апреле 2017 года он должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи», — пишет Денисова.

По ее словам, во время пересадки в международном аэропорту города Куала-Лумпур малазийские таможенники задержали украинца, а 29 марта 2019 года Высший суд Шах-Алама приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.

«Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом», — сообщила омбудсмен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в Гонконге задержали 35-летнюю украинку, которой грозит пожизненное заключение за перевозку наркотиков. Харьковчанка Алла Олейник летела в Гонконг, чтобы выйти замуж. Накануне иностранец, к которому она летела, попросил привезти сумку, которую девушке передадут в аэропорту в Эфиопии, через которую она летела в Китай.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Милка Боргес

Гламурная модель изуродовала женщину в ходе ссоры из-за очереди в туалет: жуткие фото

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

обмен валют

Доллар может резко взлететь в цене: почему так происходит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер