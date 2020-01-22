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Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото
В Украину вернулся экс-участник шоу «Х-фактор» и «Битва хоров» Роман Золотарев, которого в Малайзии приговорили к смертной казни через повешения, но после вмешательства правозащитников и дипломатов помиловали. Напомним, что у берегов Китая недавно было арестовано судно с украинцами.
Об освобождении Золотарева этом в своем Telegram-канале сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. «До заключения он занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. Уже в апреле 2017 года он должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи», — пишет Денисова.
По ее словам, во время пересадки в международном аэропорту города Куала-Лумпур малазийские таможенники задержали украинца, а 29 марта 2019 года Высший суд Шах-Алама приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.
«Благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен. Он уже вернулся на родину и встретился со своим отцом», — сообщила омбудсмен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года в Гонконге задержали 35-летнюю украинку, которой грозит пожизненное заключение за перевозку наркотиков. Харьковчанка Алла Олейник летела в Гонконг, чтобы выйти замуж. Накануне иностранец, к которому она летела, попросил привезти сумку, которую девушке передадут в аэропорту в Эфиопии, через которую она летела в Китай.
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