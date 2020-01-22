Дело Шеремета: адвокат Дугарь заявил о давлении на свидетелей

Украина

На свидетелей, который подтвердили, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медик Яна Дугарь находилась в воинской части, оказывается давление.

Как передает «Новое время», об этом заявил адвокат Дугарь Николай Ореховский. «Следователи вызывают военнослужащих, руководство части, где Яна проходила воинскую службу. В том числе, к нам доходит информация об определенном давлении на этих военных и на этих свидетелей», — отметил защитник.

По его словам, проводятся беседы и допросы «с целью склонения определенных свидетелей к тому, чтобы они не давали необходимые показания или давали их в каком-то другом виде». Защита утверждает, что этим занимаются представители прокуратуры и сотрудники СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокаты Яны Дугарь показали справку о непосредственном участии девушки в АТО — в день подрыва авто журналиста (20 июля 2016 года) она находилась в зоне боевых действий — в 66 мобильном госпитале, где выполняла обязанности операционной сестры.

Фото со странички Яны Дугарь в Facebook.

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