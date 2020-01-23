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Всемирный Банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины: Гончарук назвал причину
Всемирный Банк, который на днях дал неутешительный прогноз на 2020 год по росту глобального ВВП, существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины.
Об этом написал в своем Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
При этом он отметил, что прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения.
«Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины — с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)», — написал топ-чиновник.
В качестве возможных причин улучшения прогнозов он считает, прежде всего, замедление инфляции.
«Инфляция быстро замедляется — 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018-м и 13.7% - в 2017-м)», — полагает Гончарук.
Также он указывает на то, что Украина продолжает уверенно улучшать условия ведения бизнеса:
- заработал Кодекс о банкротстве;
- вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности;
- отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021)
- продолжается дерегуляция бизнес-деятельности.
«Честная конкуренция и равные правила для всех — это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться. Я благодарен каждому инвестору за десятки и сотни миллионов долларов взносов в нашу экономику, за тысячи созданных рабочих мест и миллионы гривен уплаченных налогов в бюджет Украины. Но больше всего благодарен за вашу непоколебимую веру в Украину»,— на такой патетической ноте завершил премьер свой пост.
Наше правительство делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для бизнеса в Украине!
Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. Как отмечается в обзоре, по сравнению октябрем 2019 года прогноз на 2020 год ухудшен на 0,1 п.п., а на 2021 год — на 0,2 п.п. В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук поручил Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.
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