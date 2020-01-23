24.21 / 24.47 26.74 / 27.15
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Всемирный Банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины: Гончарук назвал причину

1:16 23 января 2020 12
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирный Банк, который на днях дал неутешительный прогноз на 2020 год по росту глобального ВВП, существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины.

Об этом написал в своем Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

При этом он отметил, что прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения.

«Всемирный Банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины — с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)», — написал топ-чиновник.

В качестве возможных причин улучшения прогнозов он считает, прежде всего, замедление инфляции.

«Инфляция быстро замедляется — 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018-м и 13.7% - в 2017-м)», — полагает Гончарук.

Также он указывает на то, что Украина продолжает уверенно улучшать условия ведения бизнеса:

  • заработал Кодекс о банкротстве;
  • вступил в действие Закон о стимулировании инвестиционной деятельности;
  • отменен квазиналог в виде паевого взноса (с 2021)
  • продолжается дерегуляция бизнес-деятельности.

«Честная конкуренция и равные правила для всех — это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться. Я благодарен каждому инвестору за десятки и сотни миллионов долларов взносов в нашу экономику, за тысячи созданных рабочих мест и миллионы гривен уплаченных налогов в бюджет Украины. Но больше всего благодарен за вашу непоколебимую веру в Украину»,— на такой патетической ноте завершил премьер свой пост.

Наше правительство делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для бизнеса в Украине!

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. Как отмечается в обзоре, по сравнению октябрем 2019 года прогноз на 2020 год ухудшен на 0,1 п.п., а на 2021 год — на 0,2 п.п. В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук поручил Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Ольга Любимова

"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер