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Главный дипломат Трампа прилетит в Киев: названа дата
Государственный секретарь США Майк Помпео, который из-за обострении ситуации на Ближнем Востоке, ранее отложил свой визит в Украину, прилетит в Киев 30 января.
Об этом сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».
Ожидается, что Майк Помпео посетит Лондон 29−30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где пробудет меньше суток, 1−2 февраля полетит из Белоруссии в Нур-Султан, а 2−3 февраля будет в Ташкенте.
Информацию о визите Помпео в Беларусь подтвердили в белорусском МИДе.
Напомним, в канун Нового года и 1 января американское посольство в Багдаде было атаковано демонстрантами. Участники протестов попытались прорваться в дипломатическое учреждение. Американский посол покинул здание.
А 3 января по приказу президента Дональда Трампа был уничтожен известный иранский генерал Касем Сулеймани.
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