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Украина

Главный дипломат Трампа прилетит в Киев: названа дата

13:52 22 января 2020 155
Помпео
Инф. «ФАКТОВ»

Государственный секретарь США Майк Помпео, который из-за обострении ситуации на Ближнем Востоке, ранее отложил свой визит в Украину, прилетит в Киев 30 января.

Об этом сообщает белорусское бюро «Радио Свобода».

Ожидается, что Майк Помпео посетит Лондон 29−30 января, после будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, где пробудет меньше суток, 1−2 февраля полетит из Белоруссии в Нур-Султан, а 2−3 февраля будет в Ташкенте.

Информацию о визите Помпео в Беларусь подтвердили в белорусском МИДе.

Напомним, в канун Нового года и 1 января американское посольство в Багдаде было атаковано демонстрантами. Участники протестов попытались прорваться в дипломатическое учреждение. Американский посол покинул здание.

А 3 января по приказу президента Дональда Трампа был уничтожен известный иранский генерал Касем Сулеймани.

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