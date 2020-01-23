Стиль жизни

25 января наступает год Белой Металлической Крысы. Каким он будет для представителей восточного гороскопа

КРЫСА

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Уильям Шекспир, Виталий Коротич, Роман Виктюк, Евгений Мартынов, Владислав Ващук, Бен Аффлек, Камерон Диаз

Хозяйка года может быть спокойна, ведь 2020-й обещает ей множество событий, богатство эмоций, массу впечатлений. Без денег Крыса в свой собственный год не останется. Она сумеет извлечь доход из самых, казалось бы, неожиданных источников. Однако следует помнить о том, что не стоит давать деньги в долг, больше тратить, чем копить, и вкладывать средства в проекты, требующие значительных издержек. Этот год наиболее удачен для людей творческого труда. На пути к личному счастью представители знака могут столкнуться с массой неожиданностей. Здоровье не доставит особых проблем, лишь Крысы постарше должны уделять своему организму больше внимания.

БЫК

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Чарли Чаплин, принцесса Диана, Алла Пугачева, Педро Альмодовар, Николай Амосов, Руслана Лыжичко

Быку в год Металлической Белой Крысы следует умерить свой пыл и некоторую агрессию, чтобы добиться хороших результатов. Риск и совершение ошибок не исключены в первые месяцы года, затем ситуация наладится. В январе и феврале нужно быть поаккуратнее с деньгами — ими лучше не сорить. Важной составной финансового успеха станет прагматичный подход к ведению своих дел. Вполне вероятно, что вам придется сменить работу. Год обещает стать привлекательным с точки зрения личностного развития. Если удастся забыть старую обиду, то это станет новым этапом в жизни. Те, кто еще не нашел свое счастье, в год Крысы получат отличный шанс для этого. Не стоит забывать о здоровом образе жизни, отнеситесь внимательнее к своей пищеварительной и нервной системе.

ТИГР

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Ярослав Мудрый, Владимир Высоцкий, Василий Вирастюк, Василь Стус, Леонардо ди Каприо, Джим Керри

Склонным к доминированию и сильным Тиграм вполне удастся поладить с Крысой, но при этом не нужно лезть на рожон. Трудолюбие, порядочность, умение просчитать наперед свои выгоды помогут не испытывать финансовых затруднений в течение всего года. Профессиональная деятельность будет отнимать у Тигра немало времени и сил, но сожалеть об этом не придется. Бурные события помогут настроиться на деловую волну и подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Те, кто решил заняться собственным делом, на серьезные результаты могут рассчитывать не ранее, чем через полгода. Одинокие представители знака с большой долей вероятности могут встретить человека, с которым захотят вступить в брак. Если не злоупотреблять возможностями своего организма, то год пройдет без особых хлопот с самочувствием. Важно организовать для себя правильный режим труда и отдыха.

КОТ

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Валерий Лобановский, Мила Йовович, Мстислав Ростропович, Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм

В год Крысы Коту не стоит быть слишком самонадеянным, поскольку хозяйка года в силу известных причин все-таки его недолюбливает. Будьте готовы к тому, что в нынешнем году могут всплыть какие-то старые финансовые обязательства. Опасаться этого не стоит, поскольку ближе к весне Кот может рассчитывать на увеличение своих доходов. Состояние улучшится настолько, что некоторые представители знака получат возможность отправиться в путешествие, о котором они раньше могли только мечтать. Те, кто не будет лениться и проявит на рабочем месте креативный подход, обязательно будет отмечен хозяйкой года. Котам-авантюристам, которые не считаются с эмоциями партнера, стоит поумерить свой любовный пыл. Те, у кого сидячая работа, должны подумать о дополнительных физических нагрузках.

ДРАКОН

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Фридрих Ницше, Владимир Кличко, Джон Леннон, Леонид Быков, Олег Скрипка, Олег Протасов

Опасаться подвоха со стороны Белой Металлической Крысы Дракону не стоит. Первое полугодие потребует от представителей знака много эмоций и физических усилий, а второе — окажется более спокойным и комфортным. Успешными будут те, кто имеет собственное дело. Этим людям удастся не только удержаться на плаву, но и приумножить доходы. Те, кто не стремится к новым должностям, могут расслабиться. Их спокойному присутствию на рабочем месте ничто не будет угрожать. Одинокие Драконы смогут продолжить искать свою половинку, и многим это удастся сделать. Разногласия, которые могут возникать с близкими, ограничатся бытовой сферой и не коснутся непреодолимых противоречий. Чтобы чувствовать себя хорошо, следует опасаться травм и стрессов. К тому же это прекрасный год для тех, кто хочет объявить войну вредным привычкам.

ЗМЕЯ

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Богдан Ступка, Петр Порошенко, Руслана Писанка, Квитка Цисык, Анатолий Хостикоев, Сезария Эвора

Как можно больше выгоды захочет заполучить от Белой Крысы Змея. Но хозяйка года очень проницательна и вряд ли позволит манипулировать собой. Змея должна помнить, что привычные шаблоны окажутся неактуальными. Также не стоит явно и напористо демонстрировать собственную волю. Вы вполне можете рассчитывать на повышение доходов. Правда, в первой половине года не стоит делать крупные приобретения, лучше отложить это на осень. Реализуя какие-то проекты или занимаясь собственным бизнесом, Змее нужно набраться терпения и внимательнее прислушиваться к мнению окружающих. В трудовом коллективе следует постараться расположить к себе коллег, чтобы не вызывать раздражений в свой адрес. Уже в первые месяцы года Змея может рассчитывать на судьбоносную встречу, причем это в большей степени касается мужчин. Особое внимание нужно уделить питанию, ведь от этого зависит самочувствие.

ЛОШАДЬ

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Нельсон Мандела, Александр Довженко, Лина Костенко, Ольга Сумская, Клинт Иствуд

Положительных моментов в жизни Лошади будет предостаточно, но для этого придется потрудиться. Чтобы не испытывать разочарований, необходимо, помимо терпения, трудолюбия, быть готовым что-то менять в своей жизни. Уровень доходов у большинства Лошадей окажется достаточным для удовлетворения их потребностей. Однако прежде чем делать крупные покупки, следует подумать, так ли уж они необходимы. Непредвиденные обстоятельства потребуют быстрых решений, так что к концу года Лошадь выйдет обогащенная новыми знаниями. В жизни представителей знака ожидается много романтики и интересных событий. Физические нагрузки следует соизмерять со своими возможностями и помнить об этом в течение всего года.

КОЗА

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Богдан Хмельницкий, Билл Гейтс, Тото Кутуньо, Дмитрий Гордон, Николь Кидман

Готовность к самоиронии, решительность, рационализм должны стать теми тремя китами, на которые следует опираться Козе в год Крысы. Вряд ли представители знака могут рассчитывать на денежное изобилие, однако и серьезных проблем с финансами не будет. Не рекомендуется давать деньги в долг, а также брать кредиты. Чтобы добиться успеха в карьере, необходимо действовать последовательно, избегать тех, кто любит плести интриги и создавать хаос на рабочем месте. Одинокие Козы наверняка смогут завязать перспективное знакомство и даже скрепить свои отношения браком. Здоровье должно стать предметом систематической заботы, особенно это касается нервной системы.

ОБЕЗЬЯНА

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Джордж Байрон, Федерико Феллини, Анатолий Соловьяненко, Селин Дион, Мик Джаггер

Многие из черт характера Обезьяны близки хозяйке нынешнего года. Достаточно определиться со своими желаниями и продемонстрировать соответствующие намерения. Некоторые из представителей знака попробуют испытать рискованные способы заработка. Поначалу это может увенчаться успехом, но все-таки злоупотреблять этим не стоит. Первые месяцы года нужно быть аккуратным в тратах и не ввязываться в финансовые авантюры. Шансы для того, чтобы занять желаемую должность, достаточно высоки. На личном поприще Обезьяна может пережить немало эмоционально насыщенных событий. 2020-й весьма удачный для тех, кто хочет решить старые проблемы и кардинально изменить свою жизнь. Необходимо обратить внимание на свое питание и не оставлять без внимания звоночки, которые подает организм.

ПЕТУХ

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Александр Суворов, Андрей Сахаров, Ив Монтан, Юрий Никулин, Эрик Клэптон, Дженифер Лопес

По убеждению Петуха, невмешательство в его дела — главная помощь, которую ему может оказать Крыса. Однако не стоит быть самоуверенным, поскольку хозяйка года запросто способна продемонстрировать, кто в доме хозяин. В начале года может оказаться, что для воплощения в жизнь намеченного, необходимо приложить больше усилий, чем Петух думал. В первом полугодии доходы будут не столь значительными, но ближе к осени ситуация существенно улучшится. В 2020-м Петухам предписывается скромность. Не стоит хвастать финансовыми успехами, демонстрировать свое благосостояние. Обратите внимание на людей, которые окружают вас на рабочем месте, среди них могут быть завистники. Стоит приучить себя к тому, что утро необходимо начинать с зарядки, и избегать продуктов, считающихся вредными. Вопрос, что потребуется кардинально пересмотреть свой рацион, даже не обсуждается.

СОБАКА

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Тарас Шевченко, мать Тереза, Билл Клинтон, Дэвид Боуи, Шэрон Стоун, Мадонна, Софи Лорен

Неплохой год ожидает Собаку. У хозяйки года претензий к ней практически нет. Большинству представителей знака денег окажется достаточно, чтобы обеспечить себе и своей семье все необходимое. Ближе к концу года сумеете получить доступ к источникам дополнительного дохода. Можно начинать новые проекты, но следует убедиться в том, что начинание действительно значимо и позволит проявить ваши таланты и способности. Многие сумеют занять место, которое будет более высоким по статусу. Те, кто будет больше молчать и реже демонстрировать свои эмоции, только выиграют от этого. Постоянно думайте о том, какое впечатление производите на представителей противоположного пола — это поможет устроить личную жизнь. При грамотном расходовании сил организма, его потенциала будет достаточно на весь год. Однако не забывайте, что следует обеспечить себе достаточно времени для сна и максимально полезно для своего здоровья провести отпуск в теплых краях.

СВИНЬЯ

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

София Ротару, Арнольд Шварценеггер, Ванга, Виталий Кличко, Леонид Гайдай, Альфред Хичкок

Гороскоп для Свиньи на 2020 год указывает на сплошной позитив. Этот период отлично подойдет для реализации нестандартных проектов. Упустить такие возможности было бы непростительным легкомыслием. Финансовое положение улучшится, однако излишняя расточительность все-таки неуместна. Вы сможете быть полезным не только себе, но и окружающим, что не может не радовать. Те, кто вошел в новый год с твердым намерением реализовать те или иные карьерные планы, могут рассчитывать на удачу. Недруги попытаются перечеркнуть ваши далеко идущие планы, но у них ничего не получится. Личная жизнь будет напрямую зависеть от ваших желаний. Достаточно велик риск недомоганий из-за переутомления — не стоит об этом забывать. В межсезонье следует позаботиться об укреплении своего иммунитета.

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