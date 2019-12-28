Овен может в корне изменить свою жизнь, а Весы встретят старую любовь: гороскоп на 2020 год

Стиль жизни

Что год грядущий нам...

ОВЕН

В год Металлической Белой Крысы у Овна появится удивительный шанс в корне изменить свою жизнь. Соблюдая баланс между экономией и щедростью и упорно работая, прожив год без особых финансовых затруднений. В феврале неплохо бы взять небольшой отпуск, чтобы пополнить запасы энергии. Ближе к весне перед вами откроются отличные возможности для карьерного роста и самореализации. Существенную прибыль ожидайте в середине лета и в последние дни осени. Крупные покупки лучше делать во второй половине января и начале февраля. Самые благоприятные условия для реализации задуманного звезды предоставят 23 января. В конце июня планеты подскажут, как порадовать любимого человека. Следуйте зову сердца, не жалейте средств — и вторая половинка будет носить вас на руках. Овну не стоит опасаться за свое здоровье, лишь в первой половине года возможны проблемы с костной системой и суставами.

ТЕЛЕЦ

В предстоящем году Тельцы запросто смогут превратиться в успешных бизнесменов — денежные дела будут удаваться им на удивление легко. Невероятное чутье, способность ориентироваться в нашем быстро меняющемся мире поможет стать участником самых выгодных проектов. Первая половина года окажется приятной на бонусы. Не выпускайте хвост птицы удачи из рук и поищите, куда бы выгоднее вложить полученную сумму. Некоторые сложности в делах карьеры могут возникнуть с конца марта по июнь и во второй половине декабря. Не стоит рисковать денежными средствами с начала сентября по ноябрь — откажитесь от вложения в те проекты, которые начинают люди с не самой лучшей репутацией и обещающие быструю прибыль. Периодически у вас может возникать флирт на работе, но все это несерьезно. Вступать в брак стоит лишь с тем человеком, которого вы встретили в прошлом году. Вообще, доверяйте больше разуму, а не эмоциям — и тогда точно будете в выигрыше. Самочувствие не доставит больших хлопот, однако о здоровом образе жизни забывать не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ

Все, за что бы ни взялись Близнецы в год Белой Крысы, будет удаваться им. В первой половине года на вас посыпятся всевозможные предложения, от их обилия может даже закружиться голова. Звезды советуют штурмовать новые горизонты с осторожностью. Статьи дохода обещают быть немалыми, но крупные покупки лучше делать в апреле и начале лета. В последние дни марта избегайте финансовых операций. В июне можете рассчитывать на вступление в новую должность с более высоким окладом. Практически каждый, кто рожден под знаком Близнецов, будет вполне доволен своим финансовым положением в течение всего года. Стабильность и предсказуемость будут царить и в личной жизни, однако к сентябрю кое-кому захочется страстей. Прежде чем нырять в омут нового романа, хорошенько взвесьте все «за» и «против». Лучше не морочить себе и другим голову, а заняться собственным имиджем. Ваша вторая половинка уже рядом с вами, осталось чуть-чуть до знакомства с ней. Физические возможности организма будут достаточно высоки для того, чтобы жить на полную силу, не думая о самочувствии.

РАК

В новом году Раку придется забыть о своей врожденной осторожности и предусмотрительности, поскольку звезды ждут от него быстрых и решительных действий. Залогом успеха должны стать простота и скорость, не следует искать сложных путей. Буквально в первые дни 2020 года, возможно, придется показать, что у вас есть характер. С марта по июль и в декабре можете позволить себе определенную степень оригинальности, отказавшись от привычных решений. Крупные денежные операции желательно совершать в июле. Со второй половины года удача будет постоянно улыбаться вам, так что сможете расслабиться. В декабре сумеете сделать прекрасную карьеру, взяв на себя монотонные, скучные дела, от которых другие предпочтут с радостью отказаться. Вам не привыкать к роли героя-спасителя. Проблем с тем, чтобы привлечь внимание к собственной персоне, не будет, так что внимания со стороны представителей противоположного пола ожидается предостаточно. Риску недомоганий могут подвергнуться люди от 50-ти. Поэтому запаситесь позитивным настроем, избегайте раздражительности и работайте над собой.

ЛЕВ

Звезды обещают вам довольно спокойный и плодотворный период. Особенно, если будете полагаться не на окружающих, а на себя. Год начнется бурно, и вы должны подхватить эту волну, иначе сложно будет удерживать финансовое благополучие. Зато, быстро включившись в круговорот дел, уже в конце января ощутите результаты работы. В середине весны возможны непредвиденные траты, но уже летом сумеете увеличить свои доходы. Все операции с деньгами осенью должны быть тщательно продуманы — вложения в рискованные проекты недопустимы. Чем проще будут планы Льва, тем больше шансов появится для их реализации. Учитесь спокойно относиться к лести — на вас может обрушиться настоящая атака в этом плане. Свободные Львы могут резвиться и флиртовать со многими, но всерьез их сердце вряд ли кто-то тронет. Недомогания без всякого повода периодически может испытывать любой. Нужно помнить, что причиной этого прежде всего является пессимистичный настрой, и делать выводы.

ДЕВА

В предстоящем году у Дев усилятся организаторские способности. Начало года запомнится им множеством впечатлений. Немудрено, что уже к середине января представители знака могут ощутить легкую усталость. Отдохните немного, и в феврале с новыми силами приступайте к работе. У вас появится сразу несколько дополнительных источников дохода. Но в марте, июле и ноябре нужно сто раз подумать, прежде чем вкладывать в это свои средства. Интересные предложения, сулящие большую выгоду, могут поступить в тот момент, когда будете находиться далеко от дома. От внимательного взгляда Девы не ускользнет ни одна важная деталь, и это поможет сохранить деловой настрой. Весь год рядом с вами будут те, на кого можно будет положиться в полной мере. Однако Деве нужно избегать необдуманных высказываний и оценок. Одиноким представителям знака следует больше времени проводить в людных местах. Таким образом можно не только найти своего человека, но и получить разнообразное общение, которое подпитает вас свежими эмоциями. Звезды советуют свести к минимуму употребление сахара, больше ходить пешком и не заниматься самолечением.

ВЕСЫ

В год Металлической Крысы Весы могут насладиться своими прошлыми успехами, а благодаря привлекательности, остроумию и деловым качествам сумеют продвинуться вверх по карьерной лестнице. Для поддержания достигнутого уровня не задавайте лишних вопросов, не навязывайте никому свое мнение и позаботьтесь об имидже. В январе — марте у вас могут возникнуть немалые расходы, но в дальнейшем финансовое положение стабилизируется и уже не будет вызывать опасений. В конце весны многим представится возможность для исправления ошибок, допущенных ранее, а успехи будут оценены руководством. На конец года Весы выйдут на мажорной ноте. Вполне вероятно, что встреча со старым знакомым обернется для вас романтическим приключением. Блестящие глаза и полная уверенность в себе — таким будут видеть вас окружающие в течение всего года. Рекомендуется поберечь суставы и зубы, которые окажутся наиболее слабым вашим звеном. Постарайтесь больше внимания уделять спорту, особенно плаванию.

СКОРПИОН

Начало года для большинства Скорпионов выдастся вполне удачным, они могут рассчитывать на новые шансы в реализации задуманного. Проявляя великодушие и снисходительность, Скорпион гораздо реже будет пускать в ход свое жало, предпочитая прощать, искать компромисс, а не мстить. Но это вовсе не означает, что из него можно будет вить веревки. Крупных финансовых поступлений представители знака могут ожидать в апреле, сентябре и декабре. Небольшие потери вероятны в мае. Летом возможно участие в прибыльном проекте, не связанном с основным местом работы. Осень — время расходов ради знакомства с влиятельными и нужными людьми. В год Металлической Крысы у вас не будет преград, которые помешают достижению задуманного. Многие представители знака заведут детей, о чем уже давно мечтали. Желательно уделять достаточно внимания здоровью. Показаны пешие прогулки, оздоровительные практики, правильное питание.

СТРЕЛЕЦ

Для большинства Стрельцов 2020-й начнется достаточно спокойно. Каких-то судьбоносных событий ожидать не стоит. Творческая жилка, присущая подавляющему большинству представителей знака, будет гармонично сочетаться с практической смекалкой. Вы сумеете разумнее распоряжаться денежными средствами, чем это было ранее, что позволит накопить приличную сумму. В весенний период поступит парочка предложений о подработке. Не хватайтесь сразу за несколько дел, иначе провалите сроки и получите меньше ожидаемого. Наиболее перспективными в финансовом плане окажутся март и апрель. Летом держите под контролем расходы членов своей семьи. Крупные покупки лучше делать с сентября по ноябрь. Не стесняйтесь проявлять свои лидерские задатки. В самые первые недели года одинокие Стрельцы имеют шанс встретить того самого, единственного. Не стоит пренебрегать звоночками, которые подает организм. Забота о собственном здоровье не должна уходить на последнее место.

КОЗЕРОГ

Не исключено, что на пути к своей цели Козерогу придется столкнуться с непредвиденными препятствиями, однако они будут преодолимыми. Важно сохранять баланс между доходами и тратами. Обострившееся чутье подскажет вам, куда и на каких условиях следует вложить средства, чтобы они принесли приличную прибыль. Наиболее благоприятными в финансовом плане окажутся март, апрель, июль и ноябрь. Заключайте сделки, только убедившись в порядочности и надежности партнеров. В сентябре можно на долгий срок положить сумму в банк под проценты. Не сидите на месте, демонстрируйте свои лучшие профессиональные качества. Одиноким представителям знака стоит спуститься с облаков на землю, расстаться с розовыми мечтами и поискать своего принца где-то рядом. Не бойтесь объявить настоящую войну вредным привычкам, если они у вас есть, и выйти на беговую дорожку.

ВОДОЛЕЙ

В жизни Водолеев в наступающем году не будет места для скуки. Загадав за новогодним столом желание, уже в январе вы вдруг обнаружите, что оно начало сбываться. Напористость и инициативность, проявленная вами, поможет добиться желаемого во всех сферах жизни. Это прекрасный год для того, чтобы заняться самообразованием, подтянуть себя в иностранном языке, сдать экзамен на повышение квалификации. Во второй половине февраля рассчитывайте на крупный подарок. Будьте осторожны в апреле — из-за повышенной рассеянности можете стать жертвой обмана. Летом неожиданный доход способна принести ваша общественная деятельность. Осенью доходы также будут стабильными. В любви представителей знака ожидает спокойный и гармоничный год. Вы научитесь обращать внимание на внутренний мир человека, а не на его эффектную внешность. Сложностей со здоровьем опасаться не стоит, избегайте лишь переутомления и перепадов настроения.

РЫБЫ

Звезды советуют Рыбам не строить долгосрочных планов, поскольку в течение года обстоятельства в их жизни будут часто меняться. Зарабатывать будете хорошо, так что ощущение стабильности прочно войдет в вашу жизнь. Опасайтесь лишь того, чтобы под влиянием настроения не совершать неразумных трат. Хладнокровие в финансовых делах потребуется в марте, июле, октябре и ноябре. Ваш работодатель проявит себя как щедрый человек. Если соберетесь вложить денежные средства, делать это лучше в первой половине мая. 2020 год может поставить знак вопроса перед влюбленными — либо вы создадите семью, либо ваши пути разойдутся. Опасайтесь также, чтобы ваша любовная лодка не разбилась о быт. Внимательнее присмотритесь к тем, кто находится рядом, например, в рабочем кабинете. Главной заботой Рыб в предстоящий период станет их нервная система. Делайте все для того, чтобы привести ее в норму, практикуйте закаливание, другие процедуры, связанные с водой.

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